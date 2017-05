Kosenkranius: Pärnu lennujaama võiks rahastada turismimaksust

Pärnus on puhkenud vaidlused selle üle, kust saada raha lennujaama tegevuskulude katmiseks, linnapea Romek Kosenkranius pakkus, et selle võiks lahendada turismimaks.

Riik on lubanud Pärnule lennujaama kordategemiseks 20 miljonit eurot, kuid tingimusel, et tegevuskulude katmiseks oleks lahendus olemas, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Riik on teinud tingimusliku otsuse, et 20 miljonit eurot investeeritakse Pärnu lennuvälja, kuid opereerimiskulude- ja tulude vahe võib olla kuni üks miljon eurot, millest 400 000 eurot on valmis panema riik ja 600 000 eurot ootab Pärnu linnalt," märkis Kosenkranius.

Kosenkraniuse sõnul võiks lennuvälja sihtgrupp olla spaade maksujõuline klientuur Põhjamaadest.

"Kuna majutusasutuste käibemaksutõus jäi ära, siis ettepanek oli, et riik kehtestaks kohalikele omavalitsustele õiguse määrata linnamaks, mille suuruse saab kehtestada omavalitsus," ütles Kosenkranius.

Tema sõnul on selline maks paljudes riikides ja tavaliselt on see üks euro ööbimise pealt.

Tervis Grupi juhi Jaan Ratniku sõnul on majutusettevõtetelt seda lihtne võtta, kuid kodumajutusega tegelejad ei maksa üldse midagi.

"Ükskõik, mis majandusharust me räägime, mängureeglid peaksid olema kõigile võrdsed," ütles Ratnik ja lisas, et viimastel aastatel on aga hakanud levima nö jagamismajandus.

"Põhimõtteliselt on see, et erategijatel lastakse hoopis teistel alustel konkureerida. Eelmisel aastal linnaspetsialistid lugesid kokku, et umbes pooled olid erapindadel majutuse pakkujad. Kindlasti on eravaldkonnas ka ausaid ettevõtjaid, kuid julgen arvata, et julgelt 70-80 protsenti ei maksa mingeid makse," nentis ta.

Väiksemad Pärnu spaad, kes otseselt lennuühenduselt kasu ei saa, turismimaksu teemal sõna võtta ei soovinud. Osa neist küll toetab lennuvälja renoveerimist, kuid sellega, et neilt nüüd raha hakatakse võtma, pole nad arvestanud.