Venemaa riigiduuma väliskomisjoni endine esimees ja praegune föderatsiooninõukogu liige Aleksei Puškov väitis, et USA president Donald Trump andis kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga teada, et äärmusrühmitus ISIS kavatseb lasta õhku Venemaa reisilennuki.

"Tundub, et USA meedia korraldas Trumpi vastu hüsteeria selle pärast, et ta teatas ISIS-e plaanidest lasta õhku meie reisilennuk. Poleks pidanud ütlema! Koletised..." kirjutas Puškov Twitteris.

Washington Post kirjutas teisipäeval anonüümsetele allikatele viidates, et Trump rääkis Lavrovile asju, mida USA on hoidnud salajas isegi oma lähedaste liitlaste ja administratsiooni töötajate eest.

Trump avalikustas väidetavalt andmeid terroriohu kohta, mis on seotud sülearvutite kasutamisega reisilennukitel ja linna, kus selle kohta informatsiooni koguti.

New York Times kirjutas hiljem omakorda, et luureinfo, mille Trump väidetavalt Lavrovile edastas, oli saadud Iisraeli käest, ning et Iisraeli luurekogukond on seetõttu väga ärevil, sest Venemaa lähedaseks liitlaseks on riigi üks peamisi vaenlasi Iraan.

Valge Maja esindajad on meedias ilmunud väited tagasi lükanud ja rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert McMaster märkis päeva teisel pressikonverentsil, et Trumpi polnud nimetatud luureinfo allika asjus isegi briifitud.

Demokraatliku Partei rahvasaadikud ja osa vabariiklasi on aga nõudnud, et Valge Maja jagaks nendega Trumpi ja Lavrovi kohtumise vestluse täpset lahtikirjutust.