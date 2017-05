Veidemann: rahvusringhääling on ühiskonna närvirakk

"Ma olen rahvusringhäälingut käsitlenud kogu aeg kui ühiskonna närvivõrgustikku, mis tähendab seda, et ta võtab kõik tegelikkuse impulsid vastu, vahendab neid, seedib, sätib, seletab, ümbritseb - selleks, et ühiskond laiali ei jookseks, ei paanitseks, vaid toimiks tervikliku ühiskonnana. See on avalik-õigusliku ringhäälingu sisemine põhiline mõte," ütles Veidemann Vikerraadiole.

Veidemanni sõnul on kogu ühiskond muutunud, kogu keskkond ja meedia on muutunud. "20 aasta eest ei osanud ju ette kujutada, et sotsiaalmeedia on meil põhiline, mis on muutnud meie välja, milles me elame. Kahtlemata ka uusi valdkondi ning kuulajaskonda-vaatajaskonda teenindavaid keskkondi on lisandunud," ütles Veidemann.

Veidemanni kinnitusel peab rahvusringhääling kõige selle uue kõrval säilitama usaldusliku kanali, olema ühiskonda konsolideeriv, mobiliseeriv kanal ja mitte ainult kriisi olukordades.

"Nõukogu ootus uuele juhatusele on, et hakkab toimima struktuurne juhtimine. Erinevad kanalid ja programmid saavad nö koordineeriva katuse juhatuse liikme näol," märkis ta.

Veidemanni sõnul on tema isiklik ootus, et rahvusringhääling tegutseb edasi kui ühiskonna närvirakk, kui üks suur kultuurimaja.

"Kultuurimajas tehakse väga palju erinevat teatavasti, seal on väga palju sektsioone ja see ootus minus on," ütles Veidemann.