Coca-Cola tegevjuht: vähendasime salaja jookide suhkrusisaldust

Coca-Cola tegevjuht James Quincey kinnitas, et kontsern on salaja vähendanud oma tuntud karastusjookide, sealhulgas Sprite'i, Fanta ja Dr Pepperi, suhkrusisaldust ning et see samm pole müügitulemusi mõjutanud.

Näiteks kaks nädalat tagasi kärpis Coca-Cola kolmandiku võrra Fanta suhkrusisaldust. Tegemist oli teise korraga, kui ettevõte Fantaga seoses sellise sammu astub, eelmine kord kärbiti joogi suhkrusisaldust kolmandiku võrra 2006. aastal. Ühtlasi tähendab see seda, et Fantas on nüüdsest suhkrut rohkem kui poole võrra vähem kui Coca-Cola Classicus ehk kontserni kõige müüdavamas karastusjoogis - Fantas 4,6 grammi 100 milliliitri kohta, Coca-Cola Classicus aga 10,8 grammi 100 ml kohta, kirjutab Briti ajalehele The Times.

Sprite'i ja Dr Pepperi puhul tehti sarnaseid kärpeid vastavalt 2013. ja 2014. aastal. Mõlemal juhul lisati joogi sisse suhkru asemel magusaineid, et tavapärast maitset säilitada. Sprite'i sees asendati suhkur taimeekstrakti ehk loodusliku magusainega stevia, Dr Pepperisse aga pandi kunstlikku magusainet atsesulfaami.

Coca-Cola teatel pole ettevõtte välistanud ka võimalust, et mõne brändi puhul loobutakse suhkrust täielikult, kuid samas rõhutati, et Coca-Cola Classicu retseptist pole neil kavas loobuda.

Käesoleval kuul Coca-Cola tegevjuhiks saanud britt James Quincey ütles, et suhkrukärped pole müügitulemustes tagasilööke andnud. "Me võtsime mõningaid kaloreid Sprite'ist välja ning tarbijatele meeldib Sprite nii nagu varemgi. Siis me võtsime Fantast välja 30 protsenti kaloritest, et näha, mis juhtub. Jällegi, tundub, et müük jätkub ilusti," selgitas ta Bloombergile.

Fanta retseptis on suhkrusisaldust kärbitud sellisel määral, et järgmise aasta aprillis kehtima hakkava suhkrumaksu puhul on see toode nüüd väiksema maksumääraga kategoorias.

Eelmisel aastal teatas Briti valitsus, et suhkrumaksul saab olema kaks kategooriat - ühes on joogid, kus suhkrut on viis grammi 100 ml kohta, ja teises need joogid, kus suhkrut on kaheksa või rohkem grammi 100 ml kohta. Käesoleva aasta märtsis aga tuli rahandusministeeriumil aga tunnistada, et nimetatud maksust saadav kasu kujuneb loodetust väiksemaks, sest joogitootjad on oma brände ise niimoodi ümber kujundanud, et kõrgemast maksust pääseda.

Quincey mainis ka seda, et Coca-Cola kaalub ka pudelite ja purkide väiksemaks tegemist, et sellisel viisil aidata kaasa suhkru tarbimise vähendamisele. Kui temalt küsiti, milliseid muutusi ettevõte veel plaanib, vastas Quincey järgnevalt: "Kui inimesed joovad kõike, mida neile ette pannakse, siis kui neil on ees väiksem pakend, siis joovad nad seda vähem. See on selline asi, mis laste puhul emadele meeldib."

Kuigi Fanta müügitulemused pole Coca-Cola kinnitusel muutunud, on Timesi andmetel tarbijad sotsiaalmeedias siiski kurtnud, et jook maitseb kuidagi teistmoodi.

Coca-cola aga kommenteeris, et pimetestide tulemusena selgus, et uus retsept osutus isegi vanast retseptist populaarsemaks.

Coca-Cola on valmis ka Balti turul suhkrusisaldust vähendama

Coca-Cola Baltikumi turundusjuht ütles aprillis ERR-ile, et ettevõte tegeleb pidevalt tootearendusega, et oma pakkuda tarbijatele laiendatud valikut vähese- ja madalakalorsusega toodete näol, kuid nn punase sildiga originaaljoogi retsepti plaanitav suhkrumaks ei mõjuta.

Turundusjuht Ieva Matulaitiene rääkis siis, et Coca-Cola Original Taste retseptuur on üle 130 aasta vana ning see on igas riigis sama, sest see maitse on tarbijale väga oluline.

"Seda retseptuuri ei ole plaanis muuta. Neile, kes eelistavad suhkru- ja kalorivaba Coca-Colat, on meil pakkuda Coca-Cola Sugar Zero Calories variant,"

Ta selgitas, et tootevalik Baltikumis on mõjutatud tarbijate maitseeelistustest ja turu eripärast, eriti kehtib see maitsesegmendi nagu Fanta, Sprite ja Nestea tootekategoorias. Ettevõte tegeleb jätkuvalt tootearendusega, et oma tootevalikut laiendada vähese- ja madalakalorsusega toodetega.

"Juba selleks aastaks on meil planeeritud tuua Baltikumi turule madalakalorsusega uusi tooteid," kinnitas Matulaitiene aprillis.