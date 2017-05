Sarapuu: ATKO Grupi ettevõtted pole Tallinna prügihangetes osalenud

"Kui Tallinna vastutusvaldkonnas peaksid minule kuuluvad või minuga seotud ettevõtted osalema hangetel, siis ma arvan, et see ei ole õige," ütles Sarapuu kolmapäeval ERR-i teleuudistele.

Sarapuu kinnitusel pole Tallinna hangetel osalenud ei talle kuuluv ATKO Grupp ega selle ettevõtted.

"Jutt saab olla siin - sain sellest hiljem teada, et Harjumaal või kuskil maakonnas üks ettevõte, mis ATKO Grupiga on seotud, tegi pakkumise ja jäi viimaseks ja ei võtnud osa mitte ühestki tegevusest," ütles Sarapuu.

Sarapuu selgitas, et seetõttu ei saa siinkohal rääkida valetamisest, kui ta ERR-ile varem ütles, et pole prügiveohangetel osalenud, kuna pidas silmas just Tallinna hankeid.

"Ma veelkord rõhutan, et minu hallatava tööga ei ole minuga, minu tütarde, minu naisega seotud ettevõtted ühtegi pakkumist teinud ega osalenud hangetel. Kui see nii oleks olnud Tallinnas, siis tuleks tõesti neid asju teistmoodi arutada," nentis ta.

"ATKO Grupis on üsna palju ettevõtteid maakondades, töötab üle 600 inimese. Päevas tehakse sadu pakkumisi ja kui kuskil tehti mingi pakkumine, siis mina küll ei ütle, et see mõjutab kuidagi Tallinnat," nentis Sarapuu.

Esmaspäeval kirjutas ERR-i uudisteportaal, et riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni 8. mai istungi protokollist selgus, et Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna ja Eesti Keskkonnateenuste (EKT) juhatuse esimees Argo Luude süüdistavad Tallinna abilinnapead Arvo Sarapuud katsetes korruptiivsel moel prügiärisse siseneda.

Sarapuu nimetas ERR-ile antud kommentaaris korruptsioonisüüdistusi absurdseteks ja ütles, et tegemist on laimuga.

Luude on avaldanud soovi anda sel teemal tunnistusi prokuratuurile või kaitsepolitseile.

Riigiprokuratuurile ei ole prügiveotüliga seoses kuriteoteadet laekunud, ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kadri Tammai ERR-ile kolmapäeval.