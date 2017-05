Briti peaminister Theresa May ütles kolmapäeval, et USA president Donald Trump otsustab ise, missugust luureinfot ta kellega jagab.

"Otsuse sellest, mida president Trump Valges Majas kellegagi arutab, langetab president Trump ise," ütles May kommentaariks teadetele, et Trump jagas kõrgete Vene ametnikega salajasi andmeid.

"Meie jätkame Ühendriikidega koostööd ja jagame ka edaspidi luureinfot Ühendriikidega nagu ka teiste maailma riikidega."

Peaminister lisas, et Suurbritannia suhted USA-ga "on kõige tähtsamad kaitse- ja julgeolekusuhted, mis meil maailmas on".

May sõnul usub Suurbritannia, et tema suhted USA-ga aitavad kaasa üldisele julgeolekule.

USA ajakirjanduse väitel edastas Trump eelmisel nädalal Valges Majas Vene välisministri Sergei Lavrovi ja Vene suursaadikuga kohtudes ülisalajasi luureandmeid äärmusrühmituse ISIS kohta.

Ajalehe Washington Post andmetel kirjeldas ta üksikasjalikult vandenõu, mida kavatsetavat läbi viia lennukitesse toimetatuid arvutitega, ja ütles ka, kust see informatsioon saadi.

May ütles, et "me teeme kõik koostööd meid ähvardavate ohtude tõrjumiseks ja suurim neist on muidugi terrorismioht".