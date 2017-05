IRL-i aseesimees kritiseerib Seederi otsust valimisliidus kandideerida

IRL-i liikmete hulgas käis veel hiljuti jutt, et otsus erakonna nimekirjas või valimisliidus kandideerimise vahel on pandud sõltuvusse sellest, kuidas riik Pärnumaa taristuinvesteeringutega käitub. Nüüd, kus riik on nõustunud toetama nii Pärnu lennuvälja kordategemist kui ka Via Balticat, pole otsust siiski veel tehtud, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Riigikogu liikme, IRL-i Pärnumaa piirkonna juhi ja innapea kandidaadi Andres Metsoja kinnitusel erakonna nimekiri Pärnus välja läheb. Tema sõnul tegeletakse veel nimekirja kokkupanemisega ning kindlasti kandideerib ka neid inimesi, kes pole erakonna liikmed.

Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ei näita Metsoja hinnangul aga head eeskuju, kui kandideerib valimisnimekirjas.

"See on kahetsusväärne sellises tugevas kohas nagu Viljandi, kus IRL tervikuna on olnud ju väga tugevas positsioonis. Aga teisest küljest ma saan aru, et need otsused ongi kollegiaalsed ja need on ka tehtud natuke varem kui Seeder erakonna esimeheks sai. Sellest hoolimata tuleks Viljandi suunal selle teemaga tegeleda. Poliitikas on suhteliselt keeruline olla edukas, kui me ei taha erakonna nime all kogukondadega suhestuda ja rääkida," kommenteeris Metsoja.

Kriitiline on ka Rae vallavolikogu esimees Agu Laius. "Ja mida ülejäänud erakonna liikmed peaksid nüüd tegema, kui erakonna esimees ja juhatuse liikmed häbenevad minna valimistele erakonna nime all? Mida tähendab, et minnakse valimisi võitma? Mis isiklikud ambitsioonid on erakonna esimehel ja juhatuse liikmel minna valimisi võitma väljaspool erakonda? Miks nad ei usalda erakonda, kuigi erakonna maine sõltub just neist?" küsis Laius Facebooki postituses.

Laius kirjutas, et "erakonna esimehel peab erakond esikohal olema. Erakonna esimees andis muu sõnumi. Nüüd peavad kõik irlikad kaaluma, mis neile kasulikum on. Valimistulemus saab olema katastroof. Pole mõtet erakonna nimel tegutseda."

Osad erakonna liikmed toetavad uue juhi otsust. Viljandi linnapea Ando Kiviberg ütles ERR-ile, et IRL oli juba enam kui kuu aega tagasi Vabaerakonnaga teinud kokkuleppe Viljandis koos valimisliidus kandideerida ning kuigi Seeder sai uueks juhiks, siis ei tahetud varasemat lubadust nende inimeste ees murda.

"Loomulikult on see Heliri jaoks kindlasti keeruline valik, aga ma hindan tema sõnapidamist ja ma arvan, et on ikkagi õige, et ta meid kohalikel valimistel toetab," sõnab Kiviberg.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kes kandideeris samuti erakonna esimehe kohale, ütles: "Erakond on võtnud üldiseks eesmärgiks minna välja oma nimekirjadega. Samas üksikud erandid kohtadel võivad olla ka põhjendatud." Mis kohtadel ja mis need põhjused on, minister ei täpsustanud.

Seederi otsusessse ei suhtu hästi tema konkurendid, kes leiavad, et Seeder on valimistel nagu peibutuspart. Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht Ain Ostra ütles, et Seeder kandideerib volikogu kohale vaid häälte püüdmiseks ning riigikogu liikmena kohalikus omavalitsuses väga tööle ei keskendu.