Seederi otsus valimisliidus kandideerida IRL-is kriitikat ei leia

IRL-i uue juhi Helir-Valdor Seederi otsus kandideerida valimistel valmisliidus erakonna sees avalikku kriitikat ei leia. Sellesse ei suhtu samas hästi tema konkurendid, kes leiavad, et Seeder on valimistel nagu peibutuspart.

Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht Ain Ostra ütles, et Seeder kandideerib volikogu kohale vaid häälte püüdmiseks ning riigikogu liikmena kohalikus omavalitsuses väga tööle ei keskendu.

Erakond aga paistab uue juhi otsust toetavat. Viljandi linnapea Ando Kiviberg ütles ERR-ile, et IRL oli juba enam kui kuu aega tagasi Vabaerakonnaga teinud kokkuleppe Viljandis koos valimisliidus kandideerida ning kuigi Seeder sai uueks juhiks, siis ei tahetud varasemat lubadust nende inimeste ees murda. „Loomulikult on see Heliri jaoks kindlasti keeruline valik, aga ma hindan tema sõnapidamist ja ma arvan, et on ikkagi õige, et ta meid kohalikel valimistel toetab,” sõnab Kiviberg.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kes kandideeris samuti erakonna esimehe kohale, ütles: „Erakond on võtnud üldiseks eesmärgiks minna välja oma nimekirjadega. Samas üksikud erandid kohtadel võivad olla ka põhjendatud.” Mis kohtadel ja mis need põhjused on, minister ei täpsustanud.