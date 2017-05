Gingrich: Trumpi kajastamine USA meedias hirmutab meie liitlasi

USA kongressi esindajatekoja endine vabariiklasest spiiker Newt Gingrich kritiseeris teravalt USA meediat ning väitis muuhulgas, et see, kuidas kodumaine ajakirjandus president Donald Trumpi kajastab, tekitab Ameerika Ühendriikide liitlaste seas põhjendamatut hirmu.

"Ma olen isiklikult solvunud Ameerika meedia peale. Ma arvan, et see hävitav ja vastik. See kujutab praegu riigi jaoks ohtu," rääkis Trumpi lähedaseks liitlaseks ja nõunikuks olnud Gingrich Politicole.

Veteranpoliitiku arvates võiks Trump üldse Valge Maja pressiruumi kinni panna ning saata avalikkusele sõnumi, et "meedia on korrumpeerunud ning et ta on väsinud sellest, et teda ahistavad inimesed, kelle ainus eesmärk on teda halvas valguses näidata".

Gingrich kirjutas hiljuti Trumpist raamatu ning tema abikaasat Callista Gingrichit peetakse tõenäoliseks järgmiseks suursaadikuks Vatikanis.

Endine esindajatekoja spiiker viibib praegu Kiievis ning ta avaldas pahameelt selle üle, kuidas USA meedia on äsja kajastanud FBI juhi James Comey vallandamist ja väiteid, justkui oleks Trump andnud Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile Iisraeli käest saadud tundlikke luureandmeid.

Gingrich rõhutas, et presidendil on õigus avaldada sellist luureinfot, mida ta vajalikuks peab, ning et USA riigipead on seda välisriikide esindajatega kohtudes teinud juba sajandeid. Samuti leidis ta, et ajakirjanikud ei tohiks viidata allikatele, mille juurde nad kellegi nime kirjutada ei saa.

Vabariiklane avaldas arvamust, et Trumpi probleemid on 10 protsendi ulatuses tingitud Valge Maja vigadest ja 90 protsendi ulatuses USA meedia tegevusest, kes ärkavat iga hommik üles eesmärgiga Trumpi kahjustada.

Gingrich selgitas, et ta vaatas just Kiievis CNN-i ja hakkas kartma, et selline kajastus avaldab välisriikides mõju ja jätab Ameerikast mulje, mis on "täielikult eksitav ja täielikult vale".

"Siin on inimesed, kes seda rämpsu loevad ja arvavad, et nad peaksid hirmul olema. Meil on riigikaitsemeeskond nagu [kaitseminister James] Mattis, [sisejulgeolekuminister John] Kelly ja [välisminister Rex] Tillerson. See on parim meeskond pärast [Dwight] Eisenhowerit," rääkis ta.

"Need inimesed üle maailma loevad teid justkui teil oleks tõsi taga. Kahju, mida meedia praegu Ameerika Ühendriikidele teeb jälestusväärne," lisas Gingrich.

Gingrich Kiievis: Trumpi administratsiooni hoiak Venemaa suhtes muutub lõpuks karmimaks

Gingrich rääkis Ukrainat külastades ajalehele Kyiv Post, et ta peab võimalikuks, et Trumpi administratsiooni hoiak Venemaa suhtes aja jooksul karmistub.

"Ma ei tea kindlalt, kuid ma oleksin üllatunud, kui nad ei tõsta selle relvastuse tapmisvõimet, mida nad Ukrainale võimaldavad," selgitas ta. "Ma arvan, et me tahame viia maksimumini ukrainlaste suutlikkuse end kaitsta ja seda ilma, et me sunniksime Venemaad konflikti eskaleerima. Teisest küljest peaks ka küsima: kuidas, arvestades Süüriat ja kõike muud, kui paljudes kohtades saab [Venemaa president Vladimir] Putin end proovile panna ilma, et ta ajapikku oma majandust ei hävitaks?"

Gingrich rõhutas, et ta ei räägi küll Trumpi administratsiooni nimel, kuid toonitas siis järgnevat: "Vaadates kõike seda, mis toimub; vaadates inimesi, kes on praegu võimul. Nad on väga karmi mõtteviisiga. Nad on teadlikud sellest madala intensiivsusega sõjast, mis edasi kestab, ja et ukrainlased on seal ebasoodsas olukorras. See pole meie huvides, et ukrainlased on ebasoodsas olukorras. Me peame välja mõtlema, mis on kõige kasulikumad jõuvahendid, mis tõstaksid Vene poole jaoks hinda nii, et nad otsustakid oma seiklust Ukraina idaosas mitte jätkata."

Lisaks Ukraina suuremale toetamisele relvastusega, pidas Gingrich võimalikuks ka seda, et Trumpi administratsioon otsustab lõpuks ka Kremli-vastaste sanktsioonide karmistamise kasuks.

"Ma arvan, et nad on hakanud vastumeelselt järeldusele jõudma, et seal peavad järgnema lisasanktsioonid. Nad üritavad leida teed, kuidas Putini tähelepanu võita. Ma ei tea, kas Putini puhul on miski efektiivne. See, mis lõpuks oleks efektiivne, on see, kui tema toetus Venemaal langeks, sest see asi lihtsalt ei tööta," sõnas vabariiklane.

Samas märkis Gingrich, et nii Ukraina kui ka teised riigid ei peaks eriti lootma suurele finantstoetusele USA poolt, sest Trump ei pea seda efektiivseks. Selle asemel võib administratsioon astuda hoopis samme, mis kutsuks erasektorit üles rohkem Ukrainasse investeerima.

Gingrich saabus Kiievisse seoses miljardär Viktor Pintšuki fondi poolt korraldatud loengutesarja raames. Eelmisel aastal külastas sama projekti raames Ukrainat näiteks endine USA välisminister Condoleezza Rice.