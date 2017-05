Seeder soovib kobareelnõu maksupaketti esimese lugemise järel muuta

IRL-i vastne esimees Helir-Valdor Seeder loodab, et kolmapäeval esimesele lugemisele läinud kobareelnõu makse puudutavad osad on võimalik koalitsioonis uuesti läbi vaadata ja enne teist lugemist muuta.

Seeder viitas, et riigikogu päevakord ehk kobareelnõu riigikogu suurde saali minek sai kokku lepitud enne, kui olid selged IRL-i suurkogu tulemused ehk tema valimine erakonna juhiks, mistõttu ta ei saanud vankrit varem peatada, ent peab seda vajalikuks.

"Esimesed lugemised täna me kindlasti lõpetame ära kõikide nende nende eelnõude puhul, aga teisele lugemisele nende eelnõudega kindlasti enne ei lähe - mis on vaidlusalused eelnõud -, kui me oleme koalitsioonis selgeks rääkinud, millised võimalused meil nende muutmiseks on," lubas Seeder ERR-i raadiouudistele.

Parandusi sooviks Seeder teha kolme maksudega seotud eelnõusse: panditulumaks, pakendiaktsiis ja magusamaks. Lisaks soovib ta taastada abikaasade ühisdeklaratsiooni esitamise võimaldamise või luua uue, eelnevat olukorda taastava regulatsiooni.

Ettevõtja Jüri Käo suu läbi tehtud ettevõtlusorganisatsioonide ettepanek vahetada välja rahandusminister Sven Sester kui ettevõtlusvaenulike eelnõude algataja, pani Seedri oma erakonnakaaslast kaitsma.

"See, mida Sven Sester on rahandusministrina riigikogu ette toonud, ei ole mitte Sven Sesteri südamehääl ja tema isiklik veendumus, vaid see on tulenenud sellest koalitsioonilepingust, mis omal ajal on kokku lepitud, aga ma loodan, et me suudame seda koalitsioonilepingut üheskoos ka kriitiliselt läbi vaadata, arvestades ka neid ettepanekuid ja reaktsioone, mis on tulnud Eesti ettevõtjatelt ja ettevõtlusorganisatsioonide poolt ja me peame kindlasti tõsiselt nendele reageerima," möönis Seeder Samas.

Milliseid IRL-i ministreid Seeder välja vahetada plaanib, on veel lahtine.

"Nendest ma teavitan pärast seda, kui erakonna sees on need ettepanekud tehtud, aga need ettepanekud tulevad pärast seda, kui on selge, mida me oleme koalitsioonis kokku leppinud," teatas Seeder.