Venemaa president Vladimir Putin teatas kolmapäeval, et tema USA kolleeg Donald Trump ei edastanud eelmisel nädalal välisminister Sergei Lavrovile mingit salajast informatsiooni ning et ta saavat seda ka tõestada.

Vastava avalduse tegi Putin Sotšis, kus ta andis ühise pressikonverentsi Itaalia peaministri Paolo Gentiloniga, vahendas Reuters.

"Ma rääkisin täna Lavroviga," märkis Putin muiates. "ma pean talle noomituse tegema, sest ta ei jaganud neid saladusi meiega. Ei minu ega ka Venemaa luureteenistuste esindajatega. See oli temast väga halb tegu."

Tõsisemaks muutudes sõnas Putin, et Moskva hindab Lavrovi kohtumist Trumpiga kõrgelt ning et Venemaa on valmis andma Trumpi ja Lavrovi kohtumise lahtikirjutuse USA rahvasaadikutele, kui see peaks neid rahustama. Kremli nõunik Juri Ušakov täpsustas hiljem ajakirjanikele, et Moskva käes on kohtumisel toimunud vestluse kirjalik lahtikirjutus, mitte aga audiosalvestus.

Putin kurtis pressikonverentsil ka "poliitilise skisofreenia" üle, mis olevat Ameerika Ühendriikides maad võtnud, ja lisas, et "Trumpil ei lasta korralikult oma tööd teha".

"Raske on ette kujutada, mida veel suudavad välja mõelda need inimesed, kes sellist mõttetust ja rämpsu genereerivad," mainis ta.

"Mind üllatab see, et nad õõnestavad kodumaist poliitilist olukord kasutades Venemaa-vastaseid hüüdlauseid. Nad kas ei saa aru, millist kahju nad oma riigile teevad, millisel juhul on nad lihtsalt lollid, või saavad nad sellest täielikult aru ja on sellisel juhul ohtlikud ning korrumpeerunud," arutles Putin.

Washington Post kirjutas teisipäeval anonüümsetele allikatele viidates, et Trump rääkis Lavrovile asju, mida USA on hoidnud salajas isegi oma lähedaste liitlaste ja administratsiooni töötajate eest.

Trump avalikustas väidetavalt andmeid terroriohu kohta, mis on seotud sülearvutite kasutamisega reisilennukitel ja linna, kus selle kohta informatsiooni koguti.

New York Times kirjutas hiljem omakorda, et luureinfo, mille Trump väidetavalt Lavrovile edastas, oli saadud Iisraeli käest, ning et Iisraeli luurekogukond on seetõttu väga ärevil, sest Venemaa lähedaseks liitlaseks on riigi üks peamisi vaenlasi Iraan.

Valge Maja esindajad on meedias ilmunud väited tagasi lükanud ja rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert McMaster märkis päeva teisel pressikonverentsil, et Trumpi polnud nimetatud luureinfo allika asjus isegi briifitud.

Demokraatliku Partei rahvasaadikud ja osa vabariiklasi on aga nõudnud, et Valge Maja jagaks nendega Trumpi ja Lavrovi kohtumise vestluse täpset lahtikirjutust.