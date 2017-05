Lõuna-Korea president peab tõenäoliseks sõjalist kokkupõrget Põhja-Koreaga

President Moon tõdes visiidil kaitseministeeriumisse, et konflikti tõenäosus vaidlusalusel mere- ja maapiiril on üsna suur, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Veel nädal tagasi oli president Moon optimistlik kahe riigi suhete parandamises ja avaldas valmisolekut kohtuda Põhja-Korea riigijuhi Kim Jong-uniga.

Põhja-Korea viimased raketikatsetused on aga spetsialistide hinnangul näidanud, et riigi raketivõimekus on arvatust oluliselt parem.