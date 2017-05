Kreekas avaldati meelt kokkuhoiumeetmete vastu

Kreekas toimunud 24-tunnisel üldstreigil osalejad avaldasid vastumeelsust rahvusvaheliste võlausaldajate ja laenuandjate nõutud kokkuhoiumeetmetele. Parlament hääletab kärpepaketti neljapäeval ning peaminister Alexis Tsipras on veendunud, et rahvasaadikud seda ka toetavad.

Kreeka ametiühingud kutsusid liikmeid streigile terveks ööpäevaks, sest seitsme aasta jooksul heakskiidetud kärbetele ja kokkuhoiule vaatamata on sellest rahvusvaheliste kreeditorite arvates vähe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tööseisak peatas juba teist päeva praktiliselt kogu mereliikluse ning tekitas parajat segadust ka lennuliikluses.

Pahameel on põhjendatud, sest pärast kolme mitmekümnemiljardilist rahasüsti ja suuri kokkuhoiukavasid langes Kreeka majandus aastavahetusel surutisse.

"Tahame kaevata ja tagasi nõuda, mida nad on meilt võtnud. Võtame selle tagasi. Selle raha, mille oleme maksnud, nõuame nüüd tagasi. On tähtis, et nad ei petaks meid ja ei valetaks meile," rääkis pensionär Zaharoula Gerakoulia.

"Me protesteerime. Ütleme, et aitab küll. Need meetmed peaksid jääma vaid paberile," sõnas meeleavaldaja Kostas Theodoropoulos.

Kärbete vastase retoorikaga võimule saanud Syriza liider ja peaminister Alexis Tsipras nõustus vastumeelselt järjekordse kärpepaketiga, mis sisaldab 13. korda pensioni vähendamist ning maksuleevenduse peatamist aastail 2019-2020.

Kärpeid on vaja selleks, et saaks rahvusvahelistelt laenuandjatelt 4,9 miljardit eurot, millest osa läheb juuli tähtajaga laenu tagasimakse teenindamiseks.

"Uued meetmed mõjutavad oluliselt väikeettevõtteid. Need mõjutavad töölisi, kellel vähendatakse tulumaksu leevendusi, ja pensionäre, kelle pensione vähendatakse suurelt. Kõike kokku võttes, toimub üldpealetung ning olukord on äärmiselt raske," rääkis Ateena ametiühingute keskuse president George Mylonas.

Iga neljas inimene on tööta ning noorte seas on töötus lausa 48 protsenti.

Meeleavaldus lõppes rahulikult, kuid pärast seda korraldas väike rühm noori vastasseisu politseiga, lendasid bensiinipudelid ja pisargaas. See aga ei peata neljapäevasel parlamendiistungil osalevaid saadikuid kärbete heakskiidust.