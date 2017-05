SDE on valmis arutama maksuotsuste võimalikku muutmist

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kalvi Kõva ütles, et kui IRL-i uus juht Helir-Valdor Seeder tahab muuta valitsusliidus mingeid rõhuasetusi, siis SDE on valmis neid arutama.

Seeder loodab, et kolmapäeval esimesele lugemisele läinud kobareelnõu makse puudutavad osad on võimalik koalitsioonis uuesti läbi vaadata ja enne teist lugemist muuta.

Kõva kommenteeris, et koalitsiooni aluspõhimõtted ei ole kivisse raiutud, vaid üldiste tegevuste plaan.

"Oleme algusest peale öelnud, et kolm erakonda lähtuvad mullu sügisel kokkulepitud aluspõhimõtetest, aga ka Eestis ja maailmas toimuvatest muutustest ning eeskätt Eesti inimeste ootustest. Meie leppes on väga oluline lause: "Oleme alati avatud uutele algatustele ja lahendustele – mitte ükski idee pole üleliigne," selgitas Kõva.

"Kui Helir-Valdor Seeder soovib muuta mingeid rõhuasetusi, on sotsiaaldemokraadid valmis koalitsiooni sisemisteks aruteludeks. See on tavapärase valitsustöö osa," lisas ta.