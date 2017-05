Maris Lauri: koalitsioon püüab opositsiooni väsitada

Opositsiooni kuuluv Reformierakond lubas enne istungi algust, et niisama aja raiskamist ja vaheaegade küsimist ei tule. Istung tuleb aga pikk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me kavatseme meile olulistel teemadel kindlasti küsida, selgitada, aru saada, miks valitsus teeb seda, mida ta teeb," ütles Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri.

Esimesel lugemisel on enamik uuele valitsusele olulisi maksumuudatusi, mis peaksid jõustuma järgmisel aastal. Reformierakonna fraktsiooni seinal ripub nimekiri eelnõudest, mida Reformierakond tahab kolmapäeval tagasi lükata. Teiste hulgas on selles nimekirjas pakendiaktsiisi- ja suhkrumaksu eelnõu.

Nimekiri on pikk ja Maris Lauri arvab, et koalitsioon püüab opositsiooni väsitada, kuhjates tõsist arutamist vajavad eelnõud ühele õhtule.

"Ma kahtlustan, et nad ise ka kardavad, et ei suuda oma koalitsiooni päris hästi koos hoida muidu, et ei ole kõik kohal, et võib juhtuda ühe või teise eelnõu menetlemisel, et keegi kaob ära, aga siis on kontrolli parem hoida," arvas Lauri.

Keskerakondlasest rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin tõdes, et aega valitsuse poolt esitatud eelnõudega venitamiseks pole. Valitsus vahetus poole aasta eest.

"Kui me sellel hooajal enne 1. juulit maksuseadusi vastu ei võta sellel viisil nagu need on välja pakutud rahandusministeeriumi poolt või toome sinna sisse mingeid muudatusi, siis muutub selle koalitsiooni elu väga keeruliseks järgmisel aastal. Siis võib olla vaidlustatud suvaline asi, mis on nende seadustega seotud," rääkis Stalnuhhin.