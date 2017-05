Tartu ülikooli kliinikum heidab haigekassale ette kitsaid lepingutingimusi

Tervishoiutöötajate ja haiglate rahulolematus tervishoiu rahastamisega saab alguse juba Haigekassaga sõlmitavate lepingute tingimustest ja struktuurist. Kliinikumi hinnangul on Haigekassal jõupositsioon, lepingupooled pole lepingute sõlmimisel võrdsed ja meditsiinilisi argumente ei võeta piisaval määral arvesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Leping on äärmiselt fragmentaarseks läinud. See tähendab seda, et kliinikum peab jälgima väga hoolikalt umbes 400 pesaga maatriksit ja igas maatriksis muudatuse kohta tuleb aru anda ülidetailselt, see tähendab, et arstid peavad kirjutama seletuskirju, miks nad ravisid nii miks mitte naa, see on tohutu bürokraatlik koormus. Ja nende maatriksi pesade vahel ümber tõstmine on üle mõistuse pikk protsess," ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto.

Leping survestab haiglat suurele odavate ravijuhtude arvule, mis patsiendi jaoks toob kaasa pideva eriarstide vahet käimise ja ravijärjekorrad. Liigne fragmenteeritus mõjutab ka haiglate igapäevatööd.

"Väga paljud raviteenused peavad järgnema üksteisele. Pärast insuldi, infarktiravi peaks sellele järgnema taastusravi. Nüüd on niimoodi, et kuna need pesad on omavahel tasakaalustamata ja insuldi, infarkti ja taastusravi kuuluvad erinevatesse pesadesse, siis inimene ei jää ootama mitte seda, et tohtritel oleks aega temaga tegeleda või füsioterapeudil teda ellu tagasi aidata, vaid nad jäävad ootama seda, millal ükskord saab menetletud see nõue," lisas Einsasto

Haigekassa märgib, et paindlikkus on oluline, kuid eelarve seab oma piiri. Küll aga plaanitakse järgmises raamlepingus lepingutingimuste muudatusi.

"Täna me räägime sellest, et kas üldse peaks ka seda ravijuhu mõistet laiendama. Täitsa nõus ja siin ongi ka kindlasti sellist edasist mõtlemisteemat. Haigekassa poolt me näeme, et kas ja kuidas võiks muuta lepinugid paindlikumaks on küsimuse koht, kui meil algab ka uus raamlepingu periood niiet selle küsimusega me töötame täna ja praegu," kommenteeris Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.