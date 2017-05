Ringkonnakohus karmistas taksojuhi tapnud vendade karistust

Kohus tühistas varasema Pärnu maakohtu otsuse vaid karistuse mõistmise osas ning mõistis neile uue otsusega 20-aastase vanglakaristuse, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR-ile.

Ringkonnakohus leidis, et süü suurusele vastavaks karistuseks on maksimaalne tähtajaline vangistus ehk 20-aastane vangistus.

See on karistus, mille puhul võib väita, et arvestatud on kõigi asjaoludega, sealhulgas ka karistust raskendava asjaoluga ehk sellega, et tgemist oli grupis toimepandud kuriteteoga, märkis kohus.

Kohtu hinnangul oli kannatanu täiesti juhuslik ohver, kes sel momendil oli lihtsalt süüdistatavatele sobivas kohas ning vastas nende eesmärgile ehk temalt oli võimalik röövida sõiduks vajalik auto.

Süüdistatavatel oli omakasulistel motiividel eesmärk väljavalituks osutunud ohver kindlasti tappa. Seda kinnitavad nii kaasas olnud tapariistade valmisolek kiireks kasutamiseks ehk nuga oli käepäraselt paigutatud vööle, inimtühi tapmiskoht ning kannatanule terariistadega tekitatud 95 torkehaava, mis lubab kindlalt väita, et sellist varianti, et kannatanule oleks jäetud ellujäämise võimalus, kõne all ei olnud.

Süüdistatavate süü on kohtu arvates võrdselt väga suur ja nende karistamist erinevate vangistusmääradega kohus põhjendatuks ei pea.

Kohtu hinnangul ei ole eluaegse vangistuse mõistmine antud juhul põhjendatud. Varem raskete kuritegude eest karistamata meeste puhul ei saa väita, et nad jätkavad pärast tähtajalise karistuse ärakandmist tapmiste toimepanemist.

Arvestades süüdistatavate iga, ei ole nende väärtushinnangud veel lõplikult välja kujunenud ja nende taasühiskonnastumine on tähtajalise vangistuse jooksul võimalik.

Pärnu maakohtu märtsis tehtud otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus prokurör ning ka Hiienurmede kaitsjad. Prokurör taotles vendadele eluaegset vangistust, kuid kaitsjad leidsid, et ringkonnakohus peaks karistusi kergendama.

Märtsis mõistis Pärnu maakohus 21-aastasele Filip-Artur Hiienurmele ja 19-aastasele Benjamin Hiienurmele 15-aastase vanglakaristuse.

Kohus leidis, et tapmine oli vendade poolt toime pandud koos ning nende süü on ühine.

Kohus rahuldas ka taksojuhi lähedaste mittevaralise kahju nõude ning mõistis vendadelt Hiienurmedelt hukkunu lähedaste kasuks välja 13 022 eurot.

Lääne ringkonnaprokurör Gardi Anderson taotles Hiienurmedele kohtuvaidluses eluaegset vanglakaristust.

Prokuröri sõnul oli kohus temaga ühel meelel selles osas, et vendade osalus kuriteos oli võrdne.

Tänavu 9. jaanuaril alanud protsessil tunnistasid vennad oma süüd osaliselt.

Andersoni sõnul lõid kurjategijad taksojuht Lembitut (65) noaga vähemalt 95 korda - pähe, kaela, kätesse ja jalgadesse, mistõttu too suri.

Benjamin Hiienurme kaitsja Rünno Roosmaa ütles kohtuvaidluses, et on tutvunud üle 1000 lehekülje pikkuse toimikuga ega näinud seal tõendeid, mis kinnitaks üheselt kohtualuste süüd tapmises. "Mis puudutab autoröövi, siis sellele vastu vaielda ei saa," lisas ta.

Mullu 31. jaanuaril kella 21 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja taksojuhiga ei ole õnnestunud ühendust saada.

Politsei tuvastas, et auto lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu ning seejärel informeeris politsei kolleege nii Lätis kui Leedus.

Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk ja selles olnud Eesti kodanikest vennad Panevėžyse lähedal kinni.

Kadunud taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti järgmisel päeval Pärnumaalt Pulli küla lähedalt.

Hiljem andis Leedu kuriteos kahtlustatavad vennad Eestile kriminaaluurimse jätkamiseks ja nende üle kohtupidamiseks üle.