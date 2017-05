Riigikogu majanduskomisjon arutas märtsis Mailis Repsi (KE) ettepanekut muuta riigihangete seaduse eelnõu nii, et see lubaks edaspidi teha jäätmekorralduses sisetehinguid ning kuigi ettepanek lükati tagasi, siis esitas Keskerakonna juhatuse liige Kersti Sarapuu sel nädalal sama ettepaneku uuesti, kirjutab Eesti Päevaleht.

Sisetehingu puhul sõlmiks kohaliku omavalitsuse üksus, näiteks Tallinna linnavalitsus, lepingu kas oma osalusega äriühingu või kohaliku omavalitsuse asutatud sihtasutusega, näiteks Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-iga ehk Tallinna prügilaga, kes hakkaks kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil ainsana ja ilma konkurentsita jäätmeveoteenust osutama.

Arvo Sarapuu on korduvalt väitnud, et tema ega ta perekond pole kunagi olnud seotud Tallinna prügiäriga.

Kersti Sarapuu põhjendab muudatusettepanekut sellega, et sisetehinguid lubades ei peaks hankija riigihanget korraldama ning olukorras, kus leping eelmise teenuseosutajaga on lõppenud ja uus riigihange alles käib, on siiski vaja teenust osutada ja see oleks võimalik ainult sisetehinguga.