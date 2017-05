Ettekanded teevad kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, haridusminister Mailis Reps, AS-i Standard juhatuse esimees Enn Veskimägi ning Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuse esimees Tarmo Loodus.

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta hinnangul on kutseharidus Eesti riigi jaoks strateegiliselt tähtis küsimus. „Kultuurikomisjon ei hakka otsima, kas keegi kuskil töötas halvasti. Meie otsime kohta, kus seadusandja peab tagama sellise normaalse ruumi, et kõik saaksid töötada ühe asja nimel. Kutseharidusest peaks olema kasu meile ja meie rahva tulevikule,“ ütles Must ning lisas, et kutseharidus on Eesti majandusliku edu garant.

Kultuurikomisjoni aseesimees Laine Randjärv tõstis kutsehariduse juures esile kolm põhiteemat: kutsehariduse koht haridussüsteemis tervikuna, selle maine küsimus ning koostöö administratsiooni ja praktikute vahel.