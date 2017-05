Riigikogu korruptsioonikomisjoni asub Talviku asemel juhtima Herkel

Talviku sõnul mõjub vangerdus korruptsioonivastasele komisjonile hästi ja aitab esile tuua uusi teemasid.

"Tuleb loobuda pudi-padist ja keskenduda tugeva programmi pakkumisele valijatele, kes hindavad isikuvabadusi, avatud ja korruptsioonivaba valitsemist, ettevõtlikust, kohalikku elu ja loodussäästlikku eluviisi. Muret teeb ultraliberaalide ja ultrakonservatiivide sõda Eestis, soovime hoida ühiskonda koos ja toimivana," ütles Talvik.

Herkeli sõnul on Talvik korruptsioonivastase erikomisjoni esimehena saavutanud selle, et korruptsioon teemana on senisest nähtavam ja komisjon tervikuna aktiivsem.

"Seda aktiivsust tuleb kindlasti jätkata ka juhul, kui komisjoni hoovad on piiratud. Komisjoni roll on laiem kui olla majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja ja kontrollija," märkis ta.

Herkeli sõnul tahab ta rohkem süveneda korruptsiooni ennetamise teemasse. "Eeldan, et mõnikord aitab korruptsioonitundlikku olukorra ära hoida avaliku sektori töö läbipaistvam korraldus ja selleks peab see teema haakuma näiteks riigireformi valdkonnaga," ütles Herkel.