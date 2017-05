"Nii mõnelgi puhul tuleks tõsiselt läbi mõelda, et võib-olla olemasolev seadusandlik raamistik võimaldab makse paremini koguda, kui see eesmärk väga selgelt maksuametile ka seatakse," ütles Seeder Vikerraadio saates "Uudis +".

"Ilma, et me võtaksime mingi uue seaduse vastu või olulise seadusemuudatuse, vaataks otsa hetke võimalustele, et /.../ anda maksuametile suuremad võimalused või kohelda teatud ettevõtjaid ühtlasemalt," sõnas ta.

"Ja teiselt poolt ei pea alati otsima lahendust katteallikatema täiendavate tulude kehtestamisel. Et me nüüd suhkrumaksu asemel kehtestame näiteks soolamaksu, see ei ole kindlasti lahendus," rõhutas Seeder.

Seederi sõnul on võimalik ka teatud kulude kokkuhoiu peale mõelda. Näiteks tõmmata koomale valitsemiskulusid ja investeeringuid. "Kas kõik investeeringud on vajalikud teha sel perioodil või mitte. See on prioriteetide küsimus - mis on olulisem? Kas kehtestada üks maks, millega me võib-olla ettevõtlust piirame või jätame ära ühe investeeringu, mille mõju ei ole väga oluline," ütles ta.

Seeder ütles, et soovib enne maksupaketi teist lugemist selle erakonnas ja valitsuses läbi arutada. Seeder märkis, et IRL-i ettepanek koalitsioonipartneritele on tõsiselt kaaluda alternatiive.

"Alati on võimalik midagi teha paremini. Praegu ma arvan, et on siin mõtlemise koht. Kuna vastukaja ka maksupaketile on olnud väga elav ja sugugi mitte ainult positiivne, vaid väga palju on tehtud kriitilisi märkusi. Isamaa ja Res Publica Liidu jaoks on see maksuseaduste pakett ka juba enne esitamist tekitanud väga palju küsimusi ja probleeme," sõnas Seeder.

"See, et esimene lugemine on läbitud, ei tähenda, et neid eelnõusid ei saaks või ei peaks muutma või mõnda üldse mitte vastu võtma, see on arutelude ja läbirääkimiste koht," ütles Seeder.

"See, et on milleski kuus kuud tagasi täpselt kokku lepitud, ei pea olema dogma kogu järgnevaks perioodiks kui see valitsus peaks 2019. aasta kevadeni valistuse vastutust kandma. See ei tähenda, et selle perioodi jooksul ei tehtagi ühtegi muudatust," lausus ta veel.

Ratas ja Saar ei välistanud ühisdeklaratsioonide taastamist

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et kui ühel koalitsioonipartneril vahetub esimees, siis ei saa kuidagi pahaks panna, kui selle koalitsioonipartneri esimees soovib üle vaadata [kaolitsiooni] tegevused.

Ratas kinnitas, et koalitsioon on kindlasti "valmis vaatama ja kuulama" IRL-i uue esimehe Helir-Valdor Seedri mõtteid maksupaketi muudatuste kohta.

Vastates küsimusele, kas abikaasade ühisdeklaratsioonide esitamise võimaluse taastamine võiks koalitsioonis kõne alla tulla, vastas Ratas jaatavalt. "Jah, see tuleb kõne alla," kinnitas valitsusjuht, lisades, et võimaluse taastamine toob kaasa lisakulud, mille jaoks on vaja leida kas lisakatteallikad või -kärpeid.

"Loomulikult ei ole meil midagi selle vastu, kui me leiame vahendid," sõnas Saar.