IRL-i eestseisuse enamik läheb valimistele erakonna nimekirjas

IRLi prominentsematest liikmetest on erakonna juht Helir-Valdor Seeder ja Viljandi linnapea Ando Kiviberg varsaemalt teada andnud, et nad astuvad kohalikel valimistel välja valimisliidus. Uuest eesseisusest läheb valmisliidu koosseisus valimistele ka Viljandimaal kandideeriv piirkonnajuht Harri Juhani Aaltonen.

Erakonna uuteks aseesimeesteks valitud Siim Kiisler ja Viktoria Ladõnskaja osalevad valimistel erakonna nimekirjas Tallinnas. Kui Kiisleri puhul on teada, et ta kandideerib Nõmmel, siis Ladõnskaja puhul on see veel lahtine. Ladõnskaja lisas ka, et kuigi ametlik otsus tehakse juuni lõpus, siis on tema hetkel oma erakonnas ka üks võimalikke kandidaate linnapea kohale.

Kolmas aseesimees Andres Metsoja kandideerib aga Pärnu volikokku.

Kahekümnest eestseisuse liikmest seitse kandideerivad Tallinnas. Andres Luus tuleb välja Haaberstis, Madis Kübar Mustamäel ja Tarmo Kruusimäe Kristiinel.

Olle Koop, kes on varasematel aastatel nii mitmelgi korral kandideerinud, ei ole veel enda otsust teinud. Tema sõnade kohaselt ootab ta ära, kas valimiskomisjon palub tal kandideerida või mitte. Aga kui ta peaks kandideerima, siis kesklinna ringkonnas.

Urmas Reinsalu on öelnud, et ta küll kandideerib Tallinnas, aga selles linnaosas, kus erakond arvab, et oleks kõige mõistlikum.

Erik Saidla on öelnud, et ta kandideerib Harjumaal. Riina Solman veel kaalub kandideerimist, aga kui otsustab seda teha, siis ka Tallinnas ja erakonna nimekirjas.

Aivar Riisalu on öelnud, et kui Keilasse tekib suurem omavalitsus, siis kandideerib ta seal, aga kui ei, siis jääb ta Tartusse. Riisalu ei ole veel otsustanud, kas ta üldse IRLi eest kandideeribki. Tema sõnul on talle lähenetud nii Reformi kui ka Keskerakonnast. Kindla ei on ta aga öelnud sotsiaaldemokraatidele.

Samamoodi on kahevahel Kaspar Kokk, kes ei ole teinud oma otsust Tartu ja Pärnu vahel. Aga kas valimisliidus või erakonna nimekirjas, seda endine suusataja ei ole otsustanud.

Küll Viljandimaal, aga IRLi koosseisus, astub välja ka Kati Kuusk, kes seab enda kandidatuuri üles Mulgi vallas.

Keilas esitab enda kandidatuuri Ann Räämet, kes astub välja erakonna koosseisus.

Rakveres kandideerib Marko Pomerants, Türi vallas Pipi-Liis Siemann, Sangastes Priit Sibul ja Saaremaal Raivo Aeg. Aivar Kokk ei ole veel otsust teinud, aga kui kandideerib, siis Jõgeva piirkonnas.

Eestseisusest ei osale nendel valimistel Sirle Rosenfeldt ja Tunne Kelam, kes tunnevad, et valimistel osalevad palju võimekaid noori, kellele tuleks võimalus anda.