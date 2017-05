ERJK ei alusta Pakosta postkaardiga seoses menetlust

"Seal me leidsime, et kuna see tegevus on rangelt tema ametiülesannete piires, kuna see kujundus ei viita absoluutselt ühelgi moel ühelegi erakonnale, seal ei ole ühtegi üleskutset toetada ühtegi erakonda, ei ole ühtegi sümboolikat, mis mõnele erakonnale viitaks, siis selles valdkonnas me ei näe teemat, mida peaks uurima. Seal me menetlust ei algatanud," ütles Ojasalu ERR-ile.

Tallinna Linnavolikogu aseesimees Lauri Laats (KE) esitas erakondade rahastamise järelevalve komisjonile avalduse, milles palus uurida võrdõigusvolinik Liisa Pakosta pildi ja nimega levitatavate postkaartide seaduslikkust.

Laats palus komisjoni hinnangut, kas suuremates kaubanduskeskustes levitatav postkaart tekstiga "Võrdsed võimalused kõigile" vastab erakonnaseadusele, kuna erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks on keelatud kasutada avalikke vahendeid.

Liisa Pakosta kuulub Tallinna linnavolikogu Isamaa ja Res Publica fraktsiooni, kuid ei ole enam erakonna liige.

Pakosta ütles ERR-ile, et sel ajal, kui reklaamlehti jagati, polnud tal vähimatki mõtet sügisel kohalikel valimistel kandideerida. "Mul ei ole ka praegu sellist kavatsust, isegi plaani mitte," kinnitas Pakosta.