Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) saatis erakonnale Eestimaa Rohelised märgukirja, kus öeldakse, et erakonna majandustegevus pole jätkusuutlik ja hoiatab neid võimaliku pankroti eest.

"Erakonna netovara on suures ulatuses negatiivne ja kohustused samas ulatuses tasumata, kuna laekunud tulust ei teki piisavalt katet nende tasumiseks. Tasumata lühiajaliste kohustuste vanus on keskmiselt 2200 päeva!" seisab märgukirjas.

Äriregistris avaldatud erakonna majandusaasta aruannetest ilmneb ERJK andmetel, et rohelistel käibevara kohustuste tasumiseks praktiliselt puudub, netovara on suures ulatuses negatiivne, vähene aastatulu ei kata eelnevalt tekkinud kahjumit ja seda kõike juba aastaid.

Erakond Eesrimaa Rohelised otsustas oma netovara seisu parendamiseks 2016. aastal loobuda mõnede eelmiste perioodide kohustuste täitmisest ja kajastas neid raamatupidamises tuluna kokku summas 4076 eurot.

Seepeale juhtis komisjon märgukirjaga erakonna tähelepanu asjaolule, et võlausaldajate nõuetest loobumise puhul on kohustuste nn mahakandmine finantsarvestuse seisukohast aktsepteeritud tegevus, kuid erakonnaseadus käsitleb seda kui keelatud annetust.

"Keelatud annetus tuleb tagastada selle teinud isikule, seega ei taga erakonna kohustuste mahakandmine erakonna finantskoormuse vähenemist ega parane ka netovara seis. Pigem on tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalik suurema rahalise toetuse hankimine," teatas ERJK rohelistele.

Erakonnal on pikaajaline võlgnevus 2011. aastal riigikogu valimise kampaaniast, millega seoses on komisjon korduvalt tähelepanu juhtinud erakonna negatiivsele finantsseisundile ning juhatuse vastutusele erakonna finantsjuhtimise eest.

Kolme kuuga paranes erakonna finantsseis 2600 euro võrra

Käesoleva aasta esimese kvartali tulemusena paranes erakonna finantsseis 2600 eurot võrra. "Kuigi ühe kvartali tulemus pole prognoosimiseks piisav, siis finantsseisu trendi silmas pidades võib eeldada, et erakonna finantsolukord normaliseerub kauges tulevikus. Pikaajaline finantsvõimekuse puudumine seab piirid ka erakonna aktiivsele poliitilisele tegevusele, seab kahtluse alla erakonna majandusliku pädevuse ja on koormav võlausaldajatele," on komisjoni hinnang.

ERJK teatas, et erakonnaseadus nõuab erakondadelt finantsdistsipliini täitmist ja mittetulundusühingute seadus ühingu juhatuselt vastutuslikku käitumist.

"Pikka aega erakonna finantsseisu jälgides on komisjonil tekkinud arusaam, et erakonna majandustegevus pole jätkusuutlik. Eelnevat silmas pidades rõhutab komisjon veelkord erakonna juhatuse vastutust erakonna majandusliku juhtimise eest ja juhatuse hoolsuskohustusest tulenevat nõuet erakonna pikaajalise maksejõuetuse korral viimase meetmena kuulutada välja erakonna pankrot."

Roheliste aseesimees Aleksander Laane on ERR-ile öelnud, et rohelised on võlgnevusi vähendanud, hoiab kulusid kokku ja saab majanduslikult hakkama.