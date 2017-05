Tööandjad tegid 11 ettepanekut majanduse ausamaks muutmiseks

Kaubanduskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul teeb ettevõtjatele jätkuvalt muret ebaausa konkurentsi levik pahatahtlike maksejõuetuste kaudu.

„Aus ja läbipaistev majanduskeskkond on see, mida ettevõtjad soovivad ja on valmis koos ministeeriumide ja riigiasutustega selleks ka konkreetseid samme võtma – rääkimine üksi ettevõtjat ei aita,“ sõnas Palts.

Tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul on nende ettepanekud justiitministeeriumile hea lähtekoht, mida võimalike meetmete väljatöötamisel aluseks võtta. Samas möönis ta, et ettepanekud vajavad veel analüüsi ja mõjude hindamist.

Tööandjate ettepanekud: