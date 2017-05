Pevkur IRL-i tulevikust

IRL-i värske esimees Helir-Valdor Seeder on lubanud, et praegusel kujul valitsuses planeeritud maksumuudatustega kaasa ei minda. Ehkki täna hommikuni kestnud Riigikogu istungil toetasid IRLi saadikud esimesel lugemisel olnud seaduseelnõusid, lubas Seeder, et järgmiseks lugemiseks viiakse sisse mitu muudatusettepanekut. Erakonna tegevus on pälvinud aga ettevõtjate suure kriitika ning nii mitmeski ringkonnas peetakse hiliskevadet IRLi tõetunniks -- kui maksutõusudega nõustutakse, kaotab erakond ka oma viimased toetajad. Tänane Äripäev soovitab juhtkirjas Seederil valitsuskoalitsioonist lahkuda ja osaleda uue parempoolse valitsuse moodustamises . IRLi endise partneri ja Riigikogu suurima paremjõu Reformierakonna esimees Hanno Pevkur sõnab, et Seederil on ees tõetund.