Euroopa Parlament kutsub riike üles kiirendama pagulaste ümberpaigutamist

Euroopa Parlament ütles neljapäeval vastu võetud resolutsioonis, et Euroopa Liidu riigid peavad täitma oma kohustuse ning võtma vastu varjupaigataotlejaid Kreekast ja Itaaliast, seades prioriteediks saatjata alaealised.

Parlament toob välja, et Soome ja Malta on ainsad EL-i liikmesriigid, mis on varjupaigataotlejate ümberpaigutamisel graafikus. Parlamendi hinnangul peab Euroopa Komisjon kaaluma rikkumismenetluste algatamist, samuti peaks pikendama ümberpaigutamismeetmeid Dublini varjupaigasüsteemi reformimiseni.

Parlamendi saadikud mõistavad hukka asjaolu, et hoolimata kokkuleppest viia 160 000 pagulast Itaaliast ja Kreekast teistesse liikmesriikidesse 2017. aasta septembriks, on liikmesriigid ümber paigutanud vaid 11 protsenti inimestest ehk 16. mai seisuga 18 770 inimest. Saadikud avaldavad resolutsioonis pettumust solidaarsuse ja vastutuse jagamise puudumise pärast.

Resolutsioonis, mis võeti vastu häältega: 398 poolt, 134 vastu, 41 erapooletut, kutsub parlament EL-i liikmesriike austama võetud kohustusi ja seadma prioriteediks peredeta lapsed ja teised haavatavad varjupaigataotlejad. Saadikud juhivad tähelepanu asjaolule, et vaid üks saatjata alaealine on tänaseks ümber paigutatud.

Saadikud kritiseerivad mitmeid liikmesriike väga piiravate ja diskrimineerivate praktikate pärast, nagu vaid üksikute emade ümberpaigutamine või teatud rahvuste välja arvamine ja väga ulatuslik julgeolekukontroll.

Enamik riike on ikka veel kaugel kokkulepitud sihtarvudest. Neli riiki on ümber paigutanud inimesi vaid väga piiratud määral ja kaks liikmesriiki ei osale ümberpaigutamises üldse, ütlevad saadikud.

Nad leiavad, et isegi kui ümberpaigutamise sihtarvu ei saavutata septembriks, peavad EL-i riigid jätkama ümberpaigutamist. Samuti teevad nad ettepaneku laiendada ümberpaigutamise mehhanismi, kuni uus Dublini määrus vastu võetakse.