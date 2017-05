Maanteeameti hinnangul võiks kogu Lõuna-Eesti liituda Jõgeva ühistranspordikeskusega. Põlva ja Võru maavalituste hinnangul tähendaks see aga Exceli-tabelite põhiseid otsuseid, mis ei pruugi suuta arvestada kohapealsete oludega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See, et Exceli tabeli kaudu hakkame analüüsima, kus meie kohalikud inimesed käivad, me ausalt öeldes väga tõepäraseks stsenaariumiks ei pea. Et teada, kuhu inimesed liiguvad, peame olema kohapeal kohe kättesaadavad," rääkis Võru maavalitsuse maasekretär Eveli Kuklane.

Võrumaal on kokku 51, Põlvamaal aga 185 bussiliini, millel sõitvad bussid läbivad aastas Võrumaal 1,7 ning Põlvamaal 2,1 miljonit liinikilomeetrit. Alates 2018. aasta algusest peaks hakkama neid bussiliine haldama loodav kahe maakonna ülene Kagu ühistranspordikeskus.

"See koostöö on hästi loogiline. Meil on umbes veerandsada liini nii-öelda üksteise suunas, mille osas on võimalik koostööd tehes mõistlikumaid lahendusi saavutada. Samas on meil mõlemal piirkonnal ka ühine tõmbekeskus Tartu ja tegelikult saavutame selle, et inimesed saavad rohkem ja paremini sõita," selgitas Põlva maavanem Igor Taro.

Praegu on kohalikel elanikel ühistranspordile kaks peamist etteheidet: esiteks ei võmalda olevasolevad liinid jõuda kaugematest kohtadest keskustesse õigeks ajaks tööle ega kooli, teiseks on maaliinid liiga pikad ja seega ka ajakulukad, mistõttu eelistatakse bussidele autosid.

"Linnaliini transport, ma arvan, rahuldab, aga kui on vaja käia maale, siis sinna on küllaltki raske bussiga saada. Läbi Võru käib tavalilselt nii, et lähed Põlvast Võrru, siis Võrus ootad ja siis sõidad mingi väikese bussiga edasi," rääkis kohalik elanik Heli Puusepp.

Maavalitsuste kinnitusel peaks tulevikus see olukord paranema, kuna loodav ühistranspordikeskus võimaldab edaspidi hoida kokku ka halduskuludelt.

"Saab vabanevad vahendid - tegu on kümnete tuhande eurodega - paigutada liinivõrgu arendamisse," arvas Taro.

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse loomisega loodetakse lõpusirgele jõuda sügiseks.