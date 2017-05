Trump nimetas Vene-sidemete juurdlust USA ajaloo suurimaks nõiajahiks

"See on Ameerika ajaloo suurim nõiajaht poliitikule!" kurjustas Trump Twitteris.

Raevupuhang on ajendatud justiitsministeeriumi kolmapäevasest otsusest määrata Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine juht Robert Mueller kui tavapärase käsuliini suhtes sõltumatu isik uurimiskomisjoni juhtima.

Trump süüdistas Twitteris endist presidenti Barack Obamat ja oma demokraadist valimisvastast Hillary Clintonit ebaseaduslikes sammudes, mille olemust ta ei täpsustanud.

"Kõigi Clintoni kampaania ja Obama administratsiooni ajal tehtud ebaseaduslike sammude tarvis küll erinõunikku ei nimetatud!" säutsus ta.

Trump eitab sidemeid Moskvaga, kuid erinõuniku määramisega suureneb võimalus, et kriis hakkab talle presidendiametis takistusi tegema.

Väidetavalt olevat Trump nõudnud nüüdseks vallandatud FBI direktorilt James Comeylt, et too lõpetaks uurimise tema endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni suhtes, keda kahtlustatakse sidemetes venelastega.

Sel nädalal sattus Trump skandaali USA ajakirjanduses avaldatud teadete tõttu, et edastas eelmisel nädalal Washingtonis Vene välisministri Sergei Lavroviga kohtudes talle luureinfot äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võimaliku rünnaku kohta.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special counsel appointed!