Erdogan: erakorralist olukorda ei saa tühistada, kui pole täielikku rahu

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles, et erakorralist olukorda ei saa tühistada enne, kui riigis pole täielikku rahu.

Erakorraline olukord kehtestati pärast möödunud aasta juulis toimunud riigipöördekatset, vahendas Reuters.

Erdoğan ütles neljapäeval Istanbulis kohtumisel äriliidritega, et osad Türgi kagu- ja idapoolsed piirkonnad, kus tegutseb Kurdistani Töölispartei (PKK), on endiselt relvadest üle ujutatud.

"Praegu on kagu- ja idaosas mäed täis koopaid, maa alla on püstitatud linnad, mis on täis laskemoona," ütles president.