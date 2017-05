Pärnus tähistati kutsehariduse rahvusvahelistumise päeva

Rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmise teeb lihtsaks see, et huvi Eesti ja eestlaste vastu on hakanud jõudsalt kasvama. Pärnumaa kutsehariduskeskuses praktiseerib õppureid kolmest riigist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tenerifelt pärit rätsepaüliõpilane Rocio Herrera Suarez tuli Pärnusse Erasmuse õpilasvahetuse programmi kaudu. Ta kiidab siinse kooli võimalusi ning inimesed on siin ka toredad.

"Maa on siin väga tasane ja väga külm on siin. Mulle meeldib see, et siin on väga palju metsa," sõnas vahetusõpilane.

Välispraktikatel käivad ka kutsehariduskeskuse õpetajad.

Pärnumaa kutsehariduskeskuse tasemeõppe koolitusjuht Teele Luks märkis, et sellel on kindlasti praktiline pool.

"Suur osa oli kohalikul kultuuril ja kindlasti ka keeleõpe," lausus ta.

Kutsehariduse pidev mure, kuidas leida õpilastele praktikakohti, on viimastel aastatel tänu ettevõtjate ja haridusasutuste heale koostööle vähenenud. Kõik välismaise praktikakogemuse saanud on ühte meelt, et tänu sellele on nende võimalused ja oskused palju mitmekülgsemad.