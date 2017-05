New Yorgis sõitis auto jalakäijate sekka

New Yorgis Times Square'il sõitis auto kõnniteele jalakäijate sekka, hukkus üks ja vähemalt 19 inimest sai vigastada. Esialgsetel andmetel ei olnud tegu terrorismiga.

Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kella 16 paiku, kui punane Honda sedaan sõitis rahvarohkele kõnniteele, vahendasid Reuters ja BBC.

Tegu on piirkonnaga, mida iga päev läbib sadu tuhandeid inimesi, kelle hulgas on arvukalt turiste.

26-aastane autojuht on vahi alla võetud ning politsei on ala isoleerinud. Telesalvestistest on näha, kuidas politseinikud tumedas särgis mehe kinni võtavad ja ta politseiautosse viivad.

Politsei teatel oli tegu ilmselt õnnetusega, kus juht sõiduki üle kontrolli kaotas. Korrakaitsjate sõnul ei ole tegu terrorismiga. Üks korrakaitsja rääkis Associated Pressile, et juhi võimalikku joovet kontrollitakse ning teda on varem joobnuna roolist tabatud.

Tunnistajate sõnul sõitis juht autoga kõnniteele jalakäijate sekka. "Kõik lihtsalt jooksid, kõik kartsid oma elu pärast," kirjeldas üks kohalik telekanalile CBS.

Siis tabas auto posti ning jäi 45. tänava ja Broadway nurgal pidama.

Valge Maja pressisekretär kinnitas Twitteris, et president Donalt Trumpi on juhtunust teavitatud ja teda hoitakse arengutega kursis.

Juhtunut uurib koos New Yorgi politseiga Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).

13 total patients currently reported at scene of motor vehicle accident in Times Square pic.twitter.com/ySwtL6ZLoc — FDNY (@FDNY) May 18, 2017