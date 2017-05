Mogherini sõnul võidakse EL-i sõjaline peakorter avada lähipäevil

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini ütles neljapäeval, et erimeelsused ühenduse sõjalise peakorteri osas on lahendatud ning see võidakse ametlikult käivitada mõne päeva jooksul.

"Minu arusaamist mööda on see lõpetatud. Ma saan aru, et meil on mõned päevad aega, et saada paika ametlik tekst," ütles Mogherini ajakirjanikele pärast kaitseministrite kohtumist Brüsselis.

Ta rõhutas, et märtsis kõigi 28 liikmesriigi poolt vastu võetud poliitilist otsust rajada sõjalise planeerimis- ja juhtimisvõime üksus (Military Planning and Conduct Capability -- MPCC) ei ole mingit põhjust seisma jätta või taasavada.

Oodatakse, et pärast seda, kui EL-i välisministrid teksti esmaspäeval heaks kiitsid, võidakse ametlikust avamisest teatada neljapäeval. Kaitseministrite heaks kiidetud avalduses on öeldud, et MPCC hakkab tegelema planeerimisega strateegilisel tasandil.

Loodav keskus hakkab esialgu koordineerima kolme "mittetäidesaatvat sõjalist missiooni", andes väljaõpet Mali, Kesk-Aafrika Vabariigi ja Somaalia valitsusvägedele.

Mogherini on juhtinud püüdlusi selle nimel, et EL võtaks palju ulatuslikuma rolli kaitse ja julgeoleku julgeolekuvaldkonnas nüüd, kus USA pühendumus Euroopa julgeolekule on president Donald Trump ajal ebamäärasemaks muutunud.

Ka Euroopat tabanud põgenikekriis ja Islamiriigi terroriünnakud on EL-i ajendanud rohkem panustama.

EL-ist lahkuv tuumarelvastatud ja ÜRO vetoõigusega Suurbritannia on seni vastustanud igasuguseid samme EL-i armee võimaliku loomise suunas ja pidanud kaitsevaldkonnas NATO-t EL-i suhtes kaugelt prioriteetsemaks.

Küsimusele brittide rolli kohta Euroopa julgeolekus vastas Mogherini, et kõik osapooled eeldavad, et London täidab oma osa kuni ametliku lahkumiseni täielikult ning ka seejärel võib jääda osaks EL-i julgeolekustruktuurist ja sõjalistest operatsioonidest.

"Endastmõistetavalt, kui sa ei ole enam liikmesriik, ei saa sa osaleda ostsustusprotsessis, kuid saad osaleda missioonides," lisas ta.