Valimiste kaardirakenduses on Keila linn paigutatud juba Lääne-Harju valda

Keila linnaametnikud avastasid, et siseministeerium on valimistoimingutega seotud valimiste kaardirakendusse kandnud Keila linna asemel juba Lääne-Harju valla, kuigi valitsus pole sundliitmise kohta otsust veel langetanud. Keila pöördub järelepärimisega siseministri poole.

Keila linnasekretär Maris Mäger rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et aasta algusest tuleb omavalitsustel ise rahvastikuregistrisse kanda andmed valimisjaoskondade kohta. See kohustus tuleb seadusest.

Andmed kantakse valimiste kaardirakendusse ja need puudutavad näiteks valimisjaoskondade asukohti, arve, eelhääletamist ja muud. Keila linnavalitsus võttis valimiste kohta määruse vastu aasta algul, kuid andmeid sisestada ei saanud, sest polnud rakendust.

"Rakendus puudus ka seisuga 8. mai ja kui me taotlesime sinna juurdepääsu, siis ministeerium ei soovinud meile seda võimaldada, kuna meile on tehtud sundliitmise ettepanek," ütles Mäger.

Kui Keila linn sai lõpuks juurdepääsu, avanes ärevusttekitav pilt - Keila linn oli paigutatud Lääne-Harju valla alla. Just sellise stsenaariumi vastu on Keila inimesed. Linn on saatnud sundliitmise ettepanekule valitsusele ka eitava vastuse ja on valmis kohtuteeks.

"Ma leian, et see ei ole õiguspärane, sest täna puudub Lääne-Harju vald ja võib-olla seda ei saa ka kunagi tulevikus tulema," kommenteeris Mäger.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas ütles, et rakendusse on juba praegu pandud sellised andmed, mis võiksid olla lõplikud pärast ühinemisi, et ei peaks andmeid mitu korda muutma.

"Seetõttu me soovitasime ka kõikidel omavalitsustel, kus on praegu kohustuslikud liitumised, mitte rakendust täita enne, kui on otsused tehtud," lisas Pungas.

"Aktuaalne kaamera" küsis Pungaselt, miks ministeerium arvas, et Keila puhul võiks lõplik otsus olla see, et linnast saab Lääne-Harju valla osa, kuigi valitsus pole veel sundliitmise kohta otsust langetanud.

"Need ei olegi lõplikud andmed. Me teame, kellele valitsus on teinud ettepanekud ja selle järgi, mis ettepanekud on tehtud, on praegu rakendusse need andmed pandud. See ei ole lõplik. Kui midagi muud toimub, siis me muudame seda," kinnitas Pungas.

Keila linn pöördub järelepärimisega siseministri poole.

"Pärime esiteks, kuidas selline Lääne-Harju vald on tekkinud, sest väidetavalt see kuu aega tagasi kellegi korraldusel või juhtimisel tekkis sinna. Me küsime seda ja palume selle eemaldada," ütles Keila linnapea Enno Fels.

Enel Pungas ütles, et juurdepääs valimiste kaardirakendusse tagati kõigile hiljuti, sest tarkvara polnud varem valmis.