Reedel tõuseb temperatuur üle 20 kraadi

Saabuval ööl hakkab taevas selginema ning ilm on sajuta. Rannikul tekib kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on öösel 7-12 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Homme hommikul jääb pilvi vähemaks, kuid rannikul on kohati udu. Tuul puhub lõunast ja edelast 2-8 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.

Homme päeval on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9 m/s. Sooja on sisemaal 18-23, heal juhul isegi kuni 25 kraadi. Rannikul aga jääb õhk mere läheduse tõttu jahedamaks, seal on kohati vaid 15 kraadi sooja,

Ka järgneval neljal päeval valitseb meil vähese või vahelduva pilvisusega ning vaikne ilm. Laupäeval võib kohati tibutada vähest vihma. Õhutemperatuur tõuseb Kesk- ja Lõuna-Eestis kuni 24 kraadini, Põhja-Eesti elanikud aga peavad leppima 14-18 soojakraadiga.

Pühapäeval on ilm enamasti kuiv, kuid esmaspäeval ja teisipäeval võib siin-seal ka hoovima tulla. Päevane maksimaalne õhutemperatuur aga jääb laupäevaga võrreldes tagasihoidlikumaks ning üle 20 kraadi ei tõuse.

Märkimist väärib ka see, et ööd on soojad, kuigi väike langustrend on ka seal sees.