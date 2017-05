Mulgi rattamaratoni peakorraldaja Kristjan Kivistik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ta on sellega juba leppinud, et Loodi looduskaitsealale jääval rajaosal kaovad mõnikord võistluste eel rada märgistavad lindid ja nooled, kuid seda, et keegi rajale augu kaevab, pole varem ette tulnud.

"Tõsi see on, et laskumine on päris järsk. Kui selle hüpeka pealt oleks alla sõitnud, siis juhitavus poleks enam ilmselt kontrolli alla tulnud ja kukkumine oleks võsas lõppenud. See poleks meeldiv kellelegi olnud," rääkis Kivistik.

Tema hinnangul kaevasid augu kohalikud poisid. "Meil on teada väike poistekamp, kes siin labidaga ringi käisid sõitmas, ja nii mõnigi inimene nägi neid," ütles ta.

Kivistiku sõnul ei pöördutud politsei poole, vaid pigem soovitakse koputada inimeste südametunnistusele.

"Augu kaevamisega politseisse pöörduda poleks võib-olla olnud kõige mõistlikum otsus. Pigem ongi meie eesmärk koputada inimeste südametunnisusele ja öelda, et mõelge enne kui te kuhugi auku kaevama hakkate, kes seda rada kasutavad ja miks nad seda rada kasutavad," rääkis Kivistik.

17. Mulgi rattamaratoni start antakse laupäeva keskpäeval. 50 kilomeetri pikkusele rajale läheb üle 700 ratturi.

"Loomulikult me enne maratoni sõidame mitu korda raja läbi. Ratturid selle pärast muretsema ei pea, et rada nüüd ebaturvaline on. Kindlasti vaadatakse rada üle ja see on kõigile ohutu," kinnitas Kivistik.