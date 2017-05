Seeder: praegusel kujul maksupakett riigikogus IRLi toetust ei saa

Maksupakett praegusel kujul riigikogus Isamaa ja Res Publica Liidu toetust ei saa, sest see on Eesti majandusele kahjulik, kinnitas IRLi esimees Helir-Valdor Seeder neljapäeva õhtul pärast koalitsioonierakondade esimeestega peetud kõnelusi.

"Selge on see, et me sellise maksupaketiga esitatud kujul päriselt edasi minna ei saa. Sellist signaali me Eesti ettevõtluskeskkonda lasta hetkel küll ei saa," ütles Seeder "Aktuaalsele kaamerale".

Tema sõnul tuleb kindlasti leida teistsugused lahendused ning ka koalitsioonipartnerid on täiesti valmis panustama ja avatult arutama, millised võiksid need alternatiivsed võimalused olla. Praegu pole aga nende lahendusteni veel jõutud.

""Tervikuna see pakett on Eesti majandusele kahjulik, tervikuna see takistab vaba majanduse arengut ja me peame siin leidma kindlasti mingeid alternatiivseid lahendusi," lausus Seeder."

"Eile oli ju ka ööistung ja need samad maksueelnõud olid riigikogu suures saalis arutlusel. Ja me ka ütlesime välja, et me oleme konstruktiivsed. Esimene lugemine lõpetatakse, aga seejärel me teise lugemisega enne edasi minna ei saa, kui meil on olemas kokkulepped, lahendused, kuidas me edasi läheme," nentis IRLi värske juht.

Ta lisas, et küsimus ei ole ainult maksuprotsentides ja nende vähendamises või suurendamises.

"Tervikuna see pakett on Eesti majandusele kahjulik, tervikuna see takistab vaba majanduse arengut ja me peame siin leidma kindlasti mingeid alternatiivseid lahendusi," lausus Seeder.

Küsimusele, millised on IRLi ettepanekud, vastas ta, et katteallikate leidmine ongi keeruline, sest ühe maksu teisega asendamine ei ole kindlasti lahendus. Vaadata tuleb tema sõnul muid võimalusi paremaks maksude kogumiseks ja kulude kokkuhoiuks.

"Aga praegu, jah, valmispaketti meil laual ei ole," tunnistas Seeder ja kinnitas veelkord, et praegusel kujul maksupakett IRLi nägemuses riigikogus läbi ei lähe.