Linnavolikogu eraldas Narva muuseumile 130 000 eurot

Neljapäeval sai muuseum kaks kolmandikku reservis hoitud rahast, mida volikogu varem anda ei soovinud. Ülejäänud 65 000 on volinikud nõus eraldama siis, kui nende hinnangul muuseumi raha kulutamine kontrolli alla saadakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Volikogu otsus oli signaal teisele asutajale, kultuuriministeeriumile, et Narva sooviks muuta sihtasutuse juhtimist.

"Tuleb midagi ette võtta. Võib-olla peab vahetama inimesi, võib-olla peab muutma süsteemi, kuid peame üheskoos lahenduse leidma," ütles volikogu esimees Aleksandr Jefimov.

Volikogu esimehe sõnul peaks raha eraldamine maha võtma pinged muusumi tuleviku suhtes ning andma kindluse seal töötavatele inimestele.

Enamik volinikke on endiselt seisukohal, et sihtasutuse rahaasjad on väga korrast ära, aga mitte kõik. "Üldkokkuvõttes audit ei leidnud, et oleks midagi räigelt rikutud või lausa kriminaalset. Need puudused, mis on välja toodud, ma usun, likvideeritakse," usub volinik Ants Kutti.

Tema arvates laheneb konflikt lõplikult alles aasta lõpus toimuva muuseumi juhi vahetusega. "Praegu minu isiklik arvamus on see, et tegemist on just isikliku vihaga muuseumi direktori Andres Toode vastu," ütles Kutti.

Volikogu on Narva muuseumi hoidnud näljapajukil alates aasta algusest. Neljapäevane otsus tõi vaid ajutise leevenduse.

"Peab ütlema, et me ei ole oma eelarvesse õhku sisse kirjutanud ja kui me arvestasime selle 200 000 euroga, siis tegelikult on meil seda ka reaalselt vaja. See annab meile lihtsalt pikendust, aga kuidagi see raha tuleb leida, nii või teisiti," ütles muuseumi direktor Andres Toode.

Narva linnavõim on veendunud, et muuseumile eraldatavat toetust peakski edaspidi vähendama.