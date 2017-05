Endine numbritehas veab Narva tööstust ülesmäge

Samal ajal kui mitu Ida-Viru tööstusettevõtet on vähendanud töötajate arvu – näiteks teatas poole tuhande töötajaga Silmet eile 65 inimese koondamisest –, palkab suurtele masinatööstusfirmadele allhanget tegev Soome firma Fortaco inimesi juurde.

„Mullu palkasime juurde 70 inimest, suurendades töötajate arvu 500-ni. Laiendus viib selle 650 inimeseni,” ütles Fortaco kontserni juhatuse esimees Lars Hellberg Ärilehele.

Fortaco investeerib Narva tehase laiendamisse kümme miljonit eurot. Investeering lisab varem Baltijetsina ja nüüd Fortaco Estoniana tuntud tehasele 10 000 ruutmeetrit tootmispinda.

Pool investeeringust kulub Hellbergi sõnul hoonetele, teine pool sisseseadele. Näiteks ostab Fortaco Narvasse mitu 0,8 miljonit eurot maksvat modernset tootmisliini.

„Olen absoluutselt rahul tööjõu kvaliteediga. Nad on fantastilised. Võrreldes kuue tootmisüksusega, mis meil grupis on ja mis asuvad Ungaris, Slovakkias, Poolas ja Soomes, on Eesti oma üks suuremaid ja teeb väga head tööd,” kinnitas Hellberg.