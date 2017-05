Trump: Venemaa-juurdlus lõhestab riiki

"Ma austan seda sammu, ent kogu see asi on olnud üks nõiajaht," ütles riigipea vastuseks küsimusele Venemaa võimaliku sekkumise ja valimiste mõjutamise uurimiseks kokku kutsutud erikomisjoni kohta.

"Arvan, et see lõhestab riiki," ütles ta ühispressikonverentsil USA-d väisava Colombia presidendi Juan Manuel Santosega. Trump lisas, et ei tema ega ta kampaaniameeskonna ja venelaste vahel ei ole olnud mingit "kokkumängu".

USA luureametkonnad kahtlustavad, et Vene president Vladimir Putin laskis tõmmata niite telgitagustes, mis mõjutas omakorda Ühendriikide presidendivalimisi piisavalt vabariiklaste kasuks.

Niigi avalikkuse tähelepanu all oleva juurdluse muutis veelgi teravamalt jälgitavamaks asjaolu, et Trump vallandas uurimise eesotsas olnud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey. Justiitsministeerium nimetas kolmapäeval föderaalset juurdlust juhtima FBI endise direktori Robert Muelleri.

Trumpi vaadeldakse aga juba juurdluse takistamise katses, sest lisaks Comey vallandamisele püüdis Trump väidetavalt varem Comeyt juurdlusega seoses ka mõjutada.

Otsesele küsimusele, kas ta palus Comeyl lõpetada tema endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni Venemaa sidemete uurimine, vastas Trump: "Ei. Järgmine küsimus."

Trump nimetas ka "täiesti naeruväärseks" väiteid nagu oleks ta ise võinud korda saata rikkumisi, mida võidakse kohtulikult uurima hakata või mille eest isegi ametist tagandada. Osa kriitikute sõnul on Trump ilmselt püüdnud FBI juurdlust teadlikult takistada. Sellised väited on toonud kaasa ka paralleelide tõmbamise kurikuulsa Watergate'i juhtumiga 1970-ndatel aastatel.

Trump märkis, et administratsioon loodab juurdlusega ühele poole saada ning lubas suunata valitsuse ressursid võimalikult kiiresti muudele teemadele nagu töökohtade loomine, sõjaväe tugevdamine ja tervishoiusüsteemi reformimine.