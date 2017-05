Fotod: Tallinna vanalinnas varises sisse hoone võlvlagi

Põhja päästekeskus sai kell 8 teate, et Toom-Kooli tänaval on toimunud varing kolmekorruselise hoone keldris asuvas kaupluses ning näha on pragusid ka maja välisseinas.

Päästjad tegid kindlaks, et sisse varises keldri ja esimese korruse vaheline võlvlagi. Keegi vigastada ei saanud.

"Inimesed on majast evakueeritud ning hoonele ligipääs on piiratud. Tehnilise järelevalve ameti esindajad andsid õnnetuse kohta hinnangu, päästeressurssi ning kiirabi sündmuskohale enam vaja pole," ütles päästekeskuse pressiesindaja.