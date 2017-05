Poola välisminister: kahekiiruseline Euroopa lõpeb katastroofiga

Waszczykowski rääkis Saksa ajalehes Die Welt reedel avaldatud intervjuus, et niisugused ettepanekud mõjuvad ELile lõhestavalt ja Varssav ei ole selliste plaanidega kindlasti nõus, vahendas Politico.

"Kui EL tahab hakata looma omaenda poliitilisi struktuure, näiteks rahandusministrit või ühist eelarvet, või kui euroala loob investeerimisprogrammi ainult liikmesriikide tarbeks, siis on EL lõhenenud," sõnas minister.

Ta lisas, et see oleks väga ohtlik. "See võiks tähendada Euroopa Liidu lõppu".

Lisaks kommenteeris Waszczykowski ka ELi kriitikat Poola kavatsuse kohta reformida oma konstitutsioonikohust ja ELi uurimist, kas Poola seadusandlus vastab ELi nõuetele, öeldes, et Brüsseli mure ei ole legitiimne.

Tema sõnul võttis uued reeglid vastu eelmine parlament enne seda, kui Õiguse ja Õigluse partei võimule tuli.

Ta süüdistas ELi topeltstandardite kasutamises, et Poolat stigmatiseerida.

Prantsusmaa uus president Emmanuel Macron soovib edendada Euroopa integratsiooni ja ELi reformimist. Nii tema kui Saksa rahandusminister Wolfgang Schäuble on rääkinud vajadusest luua eurotsooni parlament. Nende hinnangul aitaks see euroala tugevdada.