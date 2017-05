Koalitsioonierakondade esimehed käisid Kaljulaidile aru andmas

"On ju kõigile selge, et on tavapärasest dünaamilisemad ajad," ütles ERR-ile presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo.

Riisalo sõnul ei saa kohtumist Jüri Ratase, Helir-Valdor Seederi ja Jevgeni Ossinovskiga käsitleda kriisinõupidamisena, vaid president soovis otseallikatest teada, kuidas juhtivad poliitikud praegust poliitilist olukorda hindavad ja tõlgendavad.

"President kohtub regulaarselt erakondade esimeestega," märkis Riisalo.

Riisalo täpseid vestlusteemasid ei nimetanud, kuid märkis, et muuhulgas olid jutuks ka maksumuudatused, mis on opositsiooni ja ettevõtjate vastuseisu tekitanud.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles ERR-ile, et riigipea suhtleb pidevalt riigikogu ja valitsusega. "Arutasime olukorda riigis - nii poliitilist situatsiooni kui menetluses olevaid eelnõusid ja muud."