Times Square'il inimesi ramminud auto juht kuulis enda sõnul hääli

New Yorgis Times Square'il neljapäeval jalakäijate sekka sõitnud auto juht kuulis enda sõnul hääli, teatsid õiguskaitseorganid.

26-aastane Richard Rojas, USA kodanik ja endine relvajõudude liige, keda varem on kaks korda joobes juhtimise eest karistatud, on praegu vahi all, vahendas BBC.

Reutersi teatel ütles Rojas vahistamisel: "Te pidanuks mind maha laskma! Ma tahtsin neid tappa".

Üks uurijaist rääkis New York Timesile, et Rojas ei ole senini suutnud oma tegu selgitada, vaid on rääkinud segast juttu.

Politsei hinnangul oli mees sünteetilise marihuaana mõju all, teatas ABC News korrakaitseallikatele viidates. Ka esialgsed analüüsid näitavad, et mees ei olnud tarvitanud alkoholi, vaid uimasteid.

Sündmuspaiga juures asuva Planet Hollywoodi restorani töötaja Ken Bradix rääkis Associated Pressile, et mees hakkas pärast inimeste sekka sõitmist karjuma ja vehkis kätega. "Temaga ei olnud kõik korras," sõnas ta.

Meedia andmetel vahistati Rojas mai algul inimese noaga ähvardamise eest. Joobes juhtimise eest vahistati ta aastatel 20015 ja 2008. Neli aastat tagasi viibis ta kaks kuud Lõuna Carolina sõjaväevanglas, kuid kinnipidamise põhjust ei ole teada.

2012. aastal ründas ta Florida mereväebaasi lähistel taksojuhti, karjudes, et tema elu on läbi ja ähvardades politseinikke tappa.

Rojase naaber Harrison Ramos rääkis Reutersile, et mees tuli mereväest tagasi alkoholiprobleemiga ja tal olid rasked ajad. "Ärge tehke temast mingit terroristi. Ta teenis oma riiki ja kui ta tagasi tuli, ei aidanud teda keegi," sõnas Ramos.

Rojase teo tagajärjel hukkus 18-aastane Alyssa Elsman, kes oli koos perega Michiganist reisile tulnud. Vigastada sai 22 inimest.