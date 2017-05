Seeder pole ettepanekutega luua uus valitsusliit kaasa läinud

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et talle on tehtud ettepanekuid moodustada uut valitsuskoalitsiooni, aga kuna ta ei soovi valistust lõhkuda, siis ei ole ta nendega kaasa läinud.

"Meie eesmärk ei ole valitsust lõhkuda. Kui see eesmärk oleks olnud, võiks juba ammu pidada teistsuguseid läbirääkimisi. Kõikvõimalikke ettepanekuid moodustada uus koalitsioon on tehtud, me võiks neid vastu võtta ja asuda läbirääkimistele, aga see ei ole meie eesmärk. /.../ Küll Reformierakonna poolt, küll EKRE poolt. Nii, et erinevad osapooled on kutsunud üles küll siin nelikliite moodustama ja ka võimalikke muid alternatiive," ütles Seeder ERR-ile.

Seeder märkis, et praeguseks saavad kõik kolm osapoolt aru, et olukord ei ole ideaalne ja keegi ei soovi makse kehtestada maksu pärast. "Kellegi soov ei ole ka maksukeskkonda halvendada või keerulisemaks teha, mis vaieldamatult selle paketi vastu võtmisel juhtub," ütles ta.

"Eks me oleme praegu olukorras, kus kõigil kolmel osapoolel on erinevad nägemused sellest kuidas käituda. Kui minna kärpimiste juurde, mida kärpida, kindlasti nähakse, et erinevaid asju peaks kärpima. Kui räägitakse tuludest, siis ka siin on erinev nägemus. Aga me oleme jõudnud sellesse faasi, kus on hakatud praktiliselt arutama. Täna ei ole valmis rehkenduste kokkulepet, aga selles suunas me tegutseme," lisas ta.

ERR küsis Seederilt, mis saab siis kui koalitsioonipartnerid ei nõustu Seederi pakutud alternatiividega. "Ma ei hakka siin praegu spekuleerima, et mis saab siis kui läheb nii või teisiti. Mina praegu olen ikkagi häälestatud mingisugusele lahendusele, mu usun sellesse, et mingisuguse lahenduse ma ka ühiselt leiame," vastas Seeder.

Seeder ütles, et on nõus ka kompromisslahendusega. "Loomulikult. Iseasi, mida te kompromissina mõtlete ja mida me seal sees kompromissina käsitleme. Seda me täna ei tea, mis see kompromissvariant võiks olla, aga kunagi ei ole nii, et üks pool saab kõik ja teised pooled sellega lihtsalt nõustuvad. "