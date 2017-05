Narva volikogu töökeel on jätkuvalt vene keel

Narva linna 31 liikmelisest volikogust räägib eesti keelt vaid kaks inimest. Ülejäänud oskavad vaid erinevaid viisakusavaldusi, millega koosolekute ajal ettekanded sisse juhatatakse.

Üks eesti keelt kõnelev volikogu liige Ants Kutti ütles ERR-ile, et enamik töökoosolekuid toimuvad vene keeles, kuna suurem osa liikmeid lihtsalt ei saa eesti keelest aru.

Kutti lisas, et kuigi mõlemakeelsena ta sooviks, et volikogus oleks rohkem kuulda eesti keelt, ei heida ta midagi ette nendele, kes eesti keelt ei oska.

Kutti ei soovinud teiste osas midagi kommenteerida, kuid ütles, et kuna ettekanneteks on aega vaid kaks minutit, siis ta hoiab aega kokku ning teeb tutvustuse ja sissejuhatuse eesti keeles, kuid sisust räägib vene keeles. Vajadusel tõlgib need osad, millest teised aru ei saa.

Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk ütleb, et probleem on selles, et omavalitsuse valimisseaduse kohaselt ei ole nõutud, et volikogu liige räägiks eesti keelt. See punkt oli seal kunagi sees, aga eemaldati 2001. aasta novembris. Tomusk lisab, et keeleinspektsioonil ei ole selles olukorras midagi teha.

Omapärase vastuolu tõttu saavadki Narva volikogu koosolekud toimuda vene keeles. Ametlikult peetakse keeleseaduse nõudest kinni. Ja vene keeles toimuvad arutelud mitteametliku koosoleku ajal, mis ei ole seadusega reguleeritud.