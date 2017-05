Est-For Invest kutsub ametnikke ja poliitikuid moodsat tehast vaatama

Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava kirjutas riigikogu kantseleile ja riigikogu keskkonnakomisjoni esimehele Rainer Vakrale saadetud kirjas, et referentstehaste külastamine ei ole nii lihtne, kui esmapilgul paistab.

"Samas saame väga hästi aru selliste moodsate, mittelõhnavate ja keskkonnale väikest koormust omavate tehaste kui referentside külastamise olulisusest hoiakute kujundamisel," märkis Kohava.

Ta märkis, et kõige uuem kompleksselt ehitatud tehas Euroopas on Saksamaal Stendalis ja juba aasta alguses asus Est-For Invest otsima võimalusi selle külastamiseks. Kohava lausus, et üldiselt on kõigil suurtel tööstustel niinimetatud suletud uste poliitika, kuid 15.-16. juuniks õnnestus külastuseks aeg leida.

Grupi suurus on tehase poolt rangelt piiratud 12 inimesega ja Est-For Invest on hoidnud viite kohta Tartu omavalitsuste esindajatele. Ülejäänud grupi moodustavad keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti töötajad ning ajakirjanikud.

Kohava teatas, et on valmis vähendama Tartu esindust kahe inimese võrra ja pakkuma kahele riigikogu keskkonnakomisjoni esindajale võimalust selle grupiga liituda.

"Kui teie huvi on siiski minna suurema grupiga või hiljem, siis oleme meeleldi nõus külastuse korraldama. Ettevalmistus selleks võtab aga kindlasti omajagu aega ja tõenäoliselt jääks selline külastus sügisesse," pakub Kohava keskkonnakomisjonile välja.

Tehas on tekitanud vastuseisu

Erakondade Tartu juhid on skeptilised plaani suhtes, mille järgi võiks tulevikus Emajõe kallastele kerkida kõrgtehnoloogiline tselluloositehas.

Kuigi tööstus looks Tartumaale palju uusi töökohti, ei saa Tartu linnapea, reformierakondlase Urmas Klaasi sõnul töökohtade küsimust keskkonnahoiu aspektidest kõrgemale seada.

Kuigi tselluloositehas looks Tartumaale hinnanguliselt kuni 900 uut töökohta ning väärindaks puitu juba Eestis, on tehase loomise ideele Tartu külje alla pigem vastu ka sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna esimees Heljo Pikhof.

Skeptiline on ka EKRE Tartu ringkonna esimees Indrek Särg, kelle sõnul ei identifitseeri ülikoolilinn ennast läbi tööstuse.

Keskerakonna Tartu piirkonna esimehe Aadu Musta sõnul pole Tartu linnavolikogu täpselt vaadanud, mis kant tselluloositehase rajamiseks parim olla võiks.

Must viitab ka traditsioonile ehk jõest nö ülesvett jäävad tööstused ei pruugi alati kõige parem lahendus olla, aga tselluloositehast kui sellist vajab Eesti majandus kindlasti.

Ka ühenduse Eesti Metsa Abiks on tehase rajamise pärast muret väljendanud.