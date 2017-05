Rootsi lõpetas Assange'i vägistamisloo uurimise

"Prokuratuuri juht Marianne Ny otsustas täna katkestada uurimise, mis puudutab Julian Assange'i väidetavalt sooritatud vägistamist," seisab prokuratuuri teates.

Assange varjab end Ecuadori Londoni saatkonnas alates 2012. aasta juunist, et hoiduda vahistamisest ja väljaandmisest Rootsile, kus teda süüdistatakse vägistamises. Assange kardab, et Rootsi annab ta omakorda välja USA-le, kus teda süüdistatakse diplomaatiliste dokumentide lekitamises.

Prokuratuuri teade tähendab, et Assange pole enam Rootsis uurimise all. Briti politsei ütles enne prokuratuuri teadet, et Assange on kautsjonitingimuste rikkumise tõttu jätkuvalt tagaotsitav. Pole selge, kas see nüüd muutub.