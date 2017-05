Rootsi lõpetas Assange'i vägistamisloo uurimise ja tühistas vahistamiskäsu

Rootsi prokuratuur teatas reedel, et lõpetas vägistamises süüdistatud WikiLeaksi asutaja Julian Assange'i vastu seitsme aasta eest käivitatud uurimise. Lisaks tühistas prokuratuur Assange'ile kehtestatud üleeuroopalise vahistamiskäsu.

"Prokuratuuri juht Marianne Ny otsustas täna katkestada uurimise, mis puudutab Julian Assange'i väidetavalt sooritatud vägistamist," seisab prokuratuuri teates.

Varsti pärast seda kinnitas prokuratuur, et Rootsi tühistas ka Assange'ile kehtestatud üleeuroopalise vahistamiskäsu.

Nüüd on küsimus selles, kas Assange saab Ecuadori saatkonnast Londonis lahkuda. Briti politsei teatel on Assange Ühendkuningriigis kautsjonireeglite rikkumise tõttu jätkuvalt tagaotsitav ja võetakse vahi alla, kui ta saatkonnast lahkub.

Londoni politsei kinnitas, et Briti vahistamiskäsk kehtib alates 2012. aastast, mil Assange kautsjonireegleid rikkus, ja politsei on kohustatud seda täitma.

Nüüd on Assange aga tagaotsitav märksa kergema rikkumise eest kui algne seksuaalkuriteo süüdistus, lisas politsei ja ütles, et temale kulutatavad ressursid on vastavalt väiksemad.

Briti politsei valvas eelmise aastani Ecuadori saatkonda ööpäevaringselt, seejärel valvet vähendati.

Assange varjab end Ecuadori Londoni saatkonnas alates 2012. aasta juunist, et hoiduda vahistamisest ja väljaandmisest Rootsile, kus teda süüdistati vägistamises. Assange kartis, et Rootsi annab ta omakorda välja USA-le, kus teda süüdistatakse diplomaatiliste dokumentide lekitamises.