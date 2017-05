Sester: opositsioonis oleks IRL-il kõige raskem

"Kõige suurem eesmärk on alati nende eesmärkide elluviimine, mida me oleme oma valijatele lubanud, ja opositsioonis on seda kõige raskem teha. /.../ Kindlasti me tahame oma valijate ees antud lubadusi ka edaspidi täita," kinnitas Sester "Akruaalse kaamera" ajakirjanikule Tiina Jaaksonile antud intervjuus.

Sester veetis hiljuti mitu tundi parlamendi ees koalitsiooni maksuplaane kaitstes, kuid IRL-i uus esimees Helir-Valdor Seeder otsustas, et need samad plaanid tuleb põhjalikult ümber teha. Seeder tegi koalitsioonipartneritele ettepaneku vaadata üle magusamaks, panditulumaks ja pakendiaktsiis.

Sester kommenteeris täna, et rahandusminister viib ellu seda, mis koalitsioonileppes kirjas. "Kokkuvõttes, kui me vaatame tagasi viimasele kuuele kuule, aga ka viimasele paarile päevale, siis rahandusminister viib ellu novembrikuus sõlmitud koalitsioonileppe kokkulepet," ütles minister.

"Ükski seadus ei ole enne lõplik, kui see on kolmandal lugemisel ära kinnitatud," lisas ta.

Sesteri sõnul on koalitsioonilepe erinevate osapoolte kompromiss ning kõik punktid ei pruugi osapooltele meeldida ühtmoodi. Ta viitas, et IRL-i oli vastu autode registreerimislõivule ning tegi pingutusi, et sellest plaanist loobuda.